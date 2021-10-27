Питання НАТО Росії не стосується – Київ дав Москві пораду

Київ закликав Москву не рахувати військових НАТО в Україні, а докласти зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі. Шлях нашої країни до Альянсу точно не стосується країни-агресора.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає УНІАН.
Він прокоментував істерику представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка "нарахувала" в Україні "близько десяти місць дислокації" військових НАТО.
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"Зовнішня політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, що ґрунтується на міжнародному праві. Її основні інструменти – конфронтація та агресія. Заяви російських чиновників про ефемерні загрози з боку України – продукт спотвореного сприйняття реальності. Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, щоб зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", – заявив Ніколенко.
Дипломат порадив Москві перестати блокувати переговори щодо Донбасу та почати виконувати Мінські угоди.
При цьому він нагадав Росії, що її не стосується стратегічний вибір українського народу у питанні НАТО.
"Ми розглядаємо Альянс не лише як парасольку безпеки, а й як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співробітництва з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу", – наголосив Ніколенко.
Росія боїться вступу України до НАТО
- У червні президент РФ Володимир Путін розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів приклад з ракетами, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейську і євроатлантичну спільноту дуже турбує росіян.
- А 21 жовтня господар Кремля висловив невдоволення, що НАТО заходить до України під виглядом навчальних центрів: "Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим?". На це радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозив "націлити" ракети на Москву.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва не має права вето в цьому питанні. А у Кремлі вибухнули погрозами, мовляв, негайно вживатимуть заходів, якщо Україна опиниться в НАТО.
- Тим часом Україну вперше запросили на засідання виключно для членів Альянсу. Київ братиме участь у дискусії щодо нового сучасного озброєння.