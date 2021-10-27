Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Влада Події

Питання НАТО Росії не стосується – Київ дав Москві пораду

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 16:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марія Захарова нарахувала в Україні близько десяти натівських баз та нарвалася на різку відповідь Ніколенка
Ніколенко поставив на місце росіян у питанні НАТО. Колаж "Сьогодні"
Ніколенко поставив на місце росіян у питанні НАТО. Колаж "Сьогодні"

Київ закликав Москву не рахувати військових НАТО в Україні, а докласти зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі. Шлях нашої країни до Альянсу точно не стосується країни-агресора.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає УНІАН.

Реклама

Він прокоментував істерику представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка "нарахувала" в Україні "близько десяти місць дислокації" військових НАТО.

"Зовнішня політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, що ґрунтується на міжнародному праві. Її основні інструменти – конфронтація та агресія. Заяви російських чиновників про ефемерні загрози з боку України – продукт спотвореного сприйняття реальності. Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, щоб зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", – заявив Ніколенко.

Дипломат порадив Москві перестати блокувати переговори щодо Донбасу та почати виконувати Мінські угоди.

Реклама

При цьому він нагадав Росії, що її не стосується стратегічний вибір українського народу у питанні НАТО.

"Ми розглядаємо Альянс не лише як парасольку безпеки, а й як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співробітництва з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу", – наголосив Ніколенко.

Росія боїться вступу України до НАТО

  • У червні президент РФ Володимир Путін розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів приклад з ракетами, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейську і євроатлантичну спільноту дуже турбує росіян.
  • А 21 жовтня господар Кремля висловив невдоволення, що НАТО заходить до України під виглядом навчальних центрів: "Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим?". На це радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозив "націлити" ракети на Москву.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва не має права вето в цьому питанні. А у Кремлі вибухнули погрозами, мовляв, негайно вживатимуть заходів, якщо Україна опиниться в НАТО.
  • Тим часом Україну вперше запросили на засідання виключно для членів Альянсу. Київ братиме участь у дискусії щодо нового сучасного озброєння.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти