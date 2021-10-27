Вопрос НАТО России не касается – Киев дал Москве совет

Мария Захарова насчитала в Украине около десяти натовских баз и нарвалась на резкий ответ Николенко

Николенко поставил на место россиян в вопросе НАТО. Коллаж "Сегодня"

Киев призвал Москву не считать военных НАТО в Украине, а приложить усилия для урегулирования конфликта на Донбассе. Путь нашей страны в Альянс точно не касается страны-агрессора.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНИАН.

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Он прокомментировал истерики представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая "насчитала" в Украине "около десяти мест дислокации" военных НАТО.

"Внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве. Ее основные инструменты – конфронтация и агрессия. Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности. Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта", – заявил Николенко.

Дипломат посоветовал Москве перестать блокировать переговоры по Донбассу и начать выполнять Минские соглашения.

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При этом он напомнил России, что ее не касается стратегический выбор украинского народа в направлении НАТО.

"Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса. И в этом диалоге Российская Федерация не имеет права голоса", – подчеркнул Николенко.

Россия боится вступления Украины в НАТО