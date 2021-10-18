"Найгірший сценарій": у Путіна погрожують вжити заходів через Україну в НАТО

Росія погрожує вживанням заходів, якщо Україна вступить в НАТО. Для Москви це буде найгірший сценарій. Про це заявив французьким журналістам у фільмі "Володимир Путін: господар гри" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Комерсант.
Він цинічно зазначив, що РФ дуже велика і сильна країна, яка при цьому нікому не загрожує.
"Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм. Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", – сказав Пєсков.
Росія боїться вступу України в НАТО
- 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів у приклад ракети, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейське і євроатлантичне співтовариство дуже турбує росіян.
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більше ніж пропагандистських хід, розрахований на росіян.