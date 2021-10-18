Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Влада Події

"Найгірший сценарій": у Путіна погрожують вжити заходів через Україну в НАТО

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 11:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росію знову ковбасить через євроатлантичні перспективи нашої країни – обіцяє вжити заходів

Росія погрожує вживанням заходів, якщо Україна вступить в НАТО. Для Москви це буде найгірший сценарій. Про це заявив французьким журналістам у фільмі "Володимир Путін: господар гри" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Комерсант.

Він цинічно зазначив, що РФ дуже велика і сильна країна, яка при цьому нікому не загрожує.

Реклама

"Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм. Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", – сказав Пєсков.

Росія боїться вступу України в НАТО

  • 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів у приклад ракети, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейське і євроатлантичне співтовариство дуже турбує росіян.
  • Радник глави ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більше ніж пропагандистських хід, розрахований на росіян.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

94 605

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти