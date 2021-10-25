Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Влада Події

Ще один крок до НАТО: вперше Україну запросили на засідання виключно для членів Альянсу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 жовтня, 21:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна братиме участь у дискусії щодо нового сучасного озброєння
Вперше за цим столом буде і представник України / Колаж "Сьогодні"
Вперше за цим столом буде і представник України / Колаж "Сьогодні"

Для України поступово відкриваються двері різних заходів, які проводить Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Вперше в історії нашої країни ми будемо брати участь в засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь, куди допускаються виключно члени Альянсу.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Реклама

Довіра

За словами заступник міністра оборони України Олександра Носова, який представлятиме нашу країну на Конференції національних директорів озброєнь в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 26 жовтня, Україна раніше притягувалася до участі в засіданнях Конференції. Однак вперше її запросили на засідання з питань, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО – до засідання комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь.

Зокрема, Україна буде брати участь в дискусії з інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом і досягнені оптимального співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.

У Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі заступника Міністра оборони України Олександра Носова з Національним директорами по озброєнню держав-членів НАТО.

Реклама

Перспективи на членство

  • Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва пообіцяв допомогти Україні стати гідною НАТО. Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном 19 жовтня.
  • При цьому Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг недавно заявив, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Однак "не завтра".
  • Місяць тому екс-посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Україні ще далеко до вступу в НАТО і Європейський Союз – на це може знадобитися до 20 років.
  • Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти