Верховна Рада обирає віцеспікера та скасовує "закон про олігархів" – онлайн-трансляція

Депутати "Слуги народу" в залі Верховної Ради
Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада України збирається на чергове пленарне засідання. Серед найважливіших питань – обрання віцеспікера.
Які питання, серед інших, розгляне парламент:
- Обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України (продовження розгляду).
- Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 23.09.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту "закону про олігархів".
- Проект Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (друге читання).
- Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання).
- Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (перше читання).
Перестановки в Раді
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив із полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, з чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям в 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють в парламенті.
- Головним кандидатом на заміну спочатку називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
- Також очікується, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – посада, яку обіймав Стефанчук.