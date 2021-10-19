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Верховна Рада обирає віцеспікера та скасовує "закон про олігархів" – онлайн-трансляція

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
19 жовтня, 09:53
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Почався черговий пленарний тиждень в українському парламенті
Депутати "Слуги народу" в залі Верховної Ради
Депутати "Слуги народу" в залі Верховної Ради

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада України збирається на чергове пленарне засідання. Серед найважливіших питань – обрання віцеспікера.

Які питання, серед інших, розгляне парламент:

  • Обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України (продовження розгляду).
  • Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 23.09.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту "закону про олігархів".
  • Проект Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (друге читання).
  • Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання).
  • Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (перше читання).

Перестановки в Раді

  • 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив із полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, з чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям в 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють в парламенті.
  • Головним кандидатом на заміну спочатку називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
  • Також очікується, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – посада, яку обіймав Стефанчук.

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