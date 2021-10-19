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Верховная Рада избирает вице-спикера и отменяет "закон об олигархах" – онлайн-трансляция

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
19 октября, 09:53
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Началась очередная пленарная неделя в украинском парламенте
Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады
Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады

Сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины собирается на очередное пленарное заседание. Среди важнейших вопросов – избрание вице-спикера.

Вопросы, которые, среди прочих, рассмотрит парламент:

  • Избрание Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины (продолжение рассмотрения).
  • Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 23.09.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта "Закона об олигархах".
  • Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (второе чтение).
  • Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (второе чтение).
  • Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления (первое чтение).

Перестановки в Раде

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.

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