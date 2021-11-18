В Україні хотіли вбити міністра – МВС

Монастирський розповість журналістам подробиці замаху, який вдалося зірвати

На одного із міністрів готували замах. Колаж "Сьогодні"

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що затримано осіб, які готували замах на одного з міністрів. Про це повідомила пресслужба МВС.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дасть брифінг о 17:30 щодо затриманих і повідомить подробиці замаху, що готувався.

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Як ми вже повідомляли, сьогодні Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка вивчатиме обставини смерті нардепа Антона Полякова. Депутат Анна Скороход ініціювала це парламентське розслідування, оскільки вважає, що це було вбивство.

Нагадаємо, нещодавно прем'єра Іраку намагалися вбити за допомогою безпілотників. Тоді поранення отримали щонайменше шість бійців особистої охорони прем'єр-міністра.

Пізніше Україна зробила заяву щодо спроби вбивства Мустафи Аль-Кадімі.