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Прем'єра Іраку намагалися вбити за допомогою безпілотників. Є поранені (фото, відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 листопада, 11:20
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Поранення отримали щонайменше шість бійців особистої охорони прем’єр-міністра
Прем’єр-міністр не постраждав. Проте будівлю було пошкоджено / Колаж "Сьогодні"
Прем’єр-міністр не постраждав. Проте будівлю було пошкоджено / Колаж "Сьогодні"

У неділю вранці на резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казимі, яка розташована в "зеленій зоні" Багдаду, було здійснено атаку за допомогою трьох безпілотників із вибухівкою. Політик не постраждав, проте поранення отримали 6 бійців особистої охорони прем'єра.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку.

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Замах

Повідомляється, що сили безпеки змогли знищити два літальні апарати під час їхнього нальоту на резиденцію прем'єра. Будівля зазнала незначних руйнувань.

Як повідомлялося, незабаром після атаки аль-Казимі звернувся до населення країни із закликом виявити холоднокровність. "У мене все добре, слава Богу, і я закликаю всіх до спокою та стриманості на благо Іраку", – сказав він.

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Аль-Казимі залишився неушкодженим. Джерела у службах безпеки повідомили ЗМІ, що внаслідок нападу поранення отримали щонайменше шість членів особистої охорони прем’єр-міністра.

Відповідальність

Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв.

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Секретар Вищої ради національної безпеки Іраку Алі Шамхані на своїй сторінці в твіттері поклав відповідальність за атаку на "іноземні аналітичні центри, які принесли лише почуття незахищеності, розлад, нестабільність народу Іраку, що пригнічується, за рахунок створення і підтримки терористичних груп і довготривалої окупації країни".

Західні ЗМІ зазначали, що спроба замаху на іракського прем'єра відбулася на тлі зростання напруженості після парламентських виборів, що відбулися 10 жовтня в Іраку. Вони закінчились акціями протесту.

Ситуація

  • В Іраку залишається напруженою ситуація з моменту повалення західними військами режиму Саддама Хусейна у 2003 року.
  • В липні після переговорів президента США Джо Байдена з аль-Казимі стало відомо, що до кінця 2021 року має остаточно завершитись американська бойова місія на іракській території.
  • При цьому напади на американські об'єкти продовжуються. Внаслідок ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіл в Іраку 15 лютого розпочалася пожежа.
  • На початку січня 2021 року на півночі Іраку прогримів вибух на шляху прямування конвою з логістичним обладнанням, яке належить західній антитерористичній коаліції, яку очолює США.

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