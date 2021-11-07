Прем'єра Іраку намагалися вбити за допомогою безпілотників. Є поранені (фото, відео)

У неділю вранці на резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казимі, яка розташована в "зеленій зоні" Багдаду, було здійснено атаку за допомогою трьох безпілотників із вибухівкою. Політик не постраждав, проте поранення отримали 6 бійців особистої охорони прем'єра.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку.
Замах
Повідомляється, що сили безпеки змогли знищити два літальні апарати під час їхнього нальоту на резиденцію прем'єра. Будівля зазнала незначних руйнувань.
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Як повідомлялося, незабаром після атаки аль-Казимі звернувся до населення країни із закликом виявити холоднокровність. "У мене все добре, слава Богу, і я закликаю всіх до спокою та стриманості на благо Іраку", – сказав він.
Аль-Казимі залишився неушкодженим. Джерела у службах безпеки повідомили ЗМІ, що внаслідок нападу поранення отримали щонайменше шість членів особистої охорони прем’єр-міністра.
Відповідальність
Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв.
Секретар Вищої ради національної безпеки Іраку Алі Шамхані на своїй сторінці в твіттері поклав відповідальність за атаку на "іноземні аналітичні центри, які принесли лише почуття незахищеності, розлад, нестабільність народу Іраку, що пригнічується, за рахунок створення і підтримки терористичних груп і довготривалої окупації країни".
Західні ЗМІ зазначали, що спроба замаху на іракського прем'єра відбулася на тлі зростання напруженості після парламентських виборів, що відбулися 10 жовтня в Іраку. Вони закінчились акціями протесту.
Ситуація
- В Іраку залишається напруженою ситуація з моменту повалення західними військами режиму Саддама Хусейна у 2003 року.
- В липні після переговорів президента США Джо Байдена з аль-Казимі стало відомо, що до кінця 2021 року має остаточно завершитись американська бойова місія на іракській території.
- При цьому напади на американські об'єкти продовжуються. Внаслідок ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіл в Іраку 15 лютого розпочалася пожежа.
- На початку січня 2021 року на півночі Іраку прогримів вибух на шляху прямування конвою з логістичним обладнанням, яке належить західній антитерористичній коаліції, яку очолює США.