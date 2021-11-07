Прем'єра Іраку намагалися вбити за допомогою безпілотників. Є поранені (фото, відео)

Поранення отримали щонайменше шість бійців особистої охорони прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр не постраждав. Проте будівлю було пошкоджено / Колаж "Сьогодні"

У неділю вранці на резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казимі, яка розташована в "зеленій зоні" Багдаду, було здійснено атаку за допомогою трьох безпілотників із вибухівкою. Політик не постраждав, проте поранення отримали 6 бійців особистої охорони прем'єра.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку.

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Замах

Повідомляється, що сили безпеки змогли знищити два літальні апарати під час їхнього нальоту на резиденцію прем'єра. Будівля зазнала незначних руйнувань.

Як повідомлялося, незабаром після атаки аль-Казимі звернувся до населення країни із закликом виявити холоднокровність. "У мене все добре, слава Богу, і я закликаю всіх до спокою та стриманості на благо Іраку", – сказав він.

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Аль-Казимі залишився неушкодженим. Джерела у службах безпеки повідомили ЗМІ, що внаслідок нападу поранення отримали щонайменше шість членів особистої охорони прем’єр-міністра.

Відповідальність

Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв.

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Секретар Вищої ради національної безпеки Іраку Алі Шамхані на своїй сторінці в твіттері поклав відповідальність за атаку на "іноземні аналітичні центри, які принесли лише почуття незахищеності, розлад, нестабільність народу Іраку, що пригнічується, за рахунок створення і підтримки терористичних груп і довготривалої окупації країни".

Західні ЗМІ зазначали, що спроба замаху на іракського прем'єра відбулася на тлі зростання напруженості після парламентських виборів, що відбулися 10 жовтня в Іраку. Вони закінчились акціями протесту.

Ситуація