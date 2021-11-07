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Премьера Ирака пытались убить при помощи беспилотников. Есть раненые (фото, видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 ноября, 11:20
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Ранения получили по меньшей мере шесть бойцов личной охраны премьер-министра
Премьер-министр не пострадал. Однако здание было повреждено / Коллаж "Сегодня"
Премьер-министр не пострадал. Однако здание было повреждено / Коллаж "Сегодня"

В воскресенье утром на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, которая расположена в "зеленой зоне" Багдада, была совершена атака при помощи трех беспилотников с взрывчаткой. Политик не пострадал, однако ранения получили шесть бойцов личной охраны премьера.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Ирака.

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Покушение

Сообщается, что силы безопасности смогли уничтожить два летательных аппарата при их налете на резиденцию премьера. Здание получило незначительные разрушения.

Как сообщалось, вскоре после атаки аль-Казыми обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие. "У меня все хорошо, слава Богу, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности на благо Ирака", – сказал он.

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Аль-Казыми остался невредимым. Источники в службах безопасности сообщили СМИ, что в результате нападения ранения получили по меньшей мере шесть членов личной охраны премьер-министра.

Ответственность

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирака Али Шамхани на своей странице в твиттере возложил ответственность за атаку на "иностранные аналитические центры, которые принесли лишь чувство незащищенности, разлад, нестабильность угнетаемому народу Ирака за счет создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".

Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов. Они закончились акциями протеста.

Ситуация

  • В Ираке остается напряженной ситуация с момента свержения западными войсками режима Саддама Хусейна в 2003 году.
  • В июле после переговоров президента США Джо Байдена с аль-Казыми стало известно, что до конца 2021 года должна окончательно завершиться американская боевая миссия на иракской территории.
  • При этом нападения на американские объекты продолжаются. В результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке 15 февраля начался пожар.
  • В начале января 2021 на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

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