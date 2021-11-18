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В Украине хотели убить министра – МВД

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 ноября, 17:17
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Монастырский расскажет журналистам подробности покушения, которое удалось сорвать
На одного из министров готовили покушение. Коллаж "Сегодня"
На одного из министров готовили покушение. Коллаж "Сегодня"

В Министерстве внутренних дел заявили, что задержаны лица, которые готовили покушение на одного из министров. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В связи с этим министр внутренних дел Денис Монастырский даст брифинг в 17:30 относительно задержанных и сообщит подробности готовящегося покушения.

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Как мы уже сообщали, сегодня Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая будет изучать обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова. Депутат Анна Скороход инициировала это парламентское расследование, поскольку считает, что это было убийство.

Напомним, недавно премьера Ирака пытались убить при помощи беспилотников. Тогда ранения получили по меньшей мере шесть бойцов личной охраны премьер-министра.

Позже Украина сделала заявление относительно попытки убийства Мустафы Аль-Кадими.

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