Рада взялася за розслідування смерті нардепа Полякова

Народні депутати підтримали ідею Ганни Скороход

Рада створила ТСК для розслідування обставин смерті нардепа Полякова. Фото: колаж "Сьогодні"

На засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі Антона Полякова. За свої голоси віддали 322 нардепи.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

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Зазначимо, що проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії за фактом загибелі народного депутата Антона Полякова 9 листопада зареєструвала народний депутат Ганна Скороход.

Що відомо про смерть Полякова