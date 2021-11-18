Рада взялася за розслідування смерті нардепа Полякова

На засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі Антона Полякова. За свої голоси віддали 322 нардепи.
Про це повідомляє пресслужба ВР.
Зазначимо, що проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії за фактом загибелі народного депутата Антона Полякова 9 листопада зареєструвала народний депутат Ганна Скороход.
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Що відомо про смерть Полякова
- Народний депутат Антон Поляков раптово помер у ніч на 8 жовтня за загадкових обставин. Він сів у таксі, несподівано йому стало погано, і він помер – не змогла відкачати навіть швидка.
- Перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито посадив Полякова в таксі. Ганна Скороход також вже надала свідчення.
- У МВС заявили, що в організмі загиблого знайшли метадон, алкоголь та димедрол. Експерти зазначають, що Поляков не став би приймати метадон з доброї волі, а от отруїти його могли. Опіат, який нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
- Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила подяку всім, хто підтримав їхню родину.