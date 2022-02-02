У "Слузі народу" вимагають розібратися зі скандальним відео з Трухіним, ДТП та хабарем

Відео із нардепом обговорять на засіданні фракції

Олександра Трухіна виключили із фракції / Фото: Колаж: Сьогодні

Народного депутата Олександра Трухіна можуть виключити із фракції "Слуга народу" після публікації у ЗМІ відео з місця ДТП з його участю. Крім того, правоохоронці мають оцінити факти на відео.

Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

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"Чи виключимо ми його із фракції? Це вирішується на засіданні фракції. Коли буде найближче засідання, поки що не знаю. Хоча ми ініціювали не з цієї теми, а після вчорашнього сесійного засідання у залі. Напевно, обговорюватимемо й ті питання, враховуючи той резонанс, який зараз є навколо цих двох питань", – сказав "слуга народу".

Мазурашу зазначив, що відео з Трухіним викликало у нього запитання:

"Щодо Олександра – дивно. Я ставив собі питання й іншим, хто цікавився цією позицією, чому ці кадри так довго йшли до адресата і побачили світ... Є питання до цих правоохоронців".

При цьому нардеп наголосив, що кожен громадянин "незалежно від статусу та посади повинен відповідати за свої дії".

"У даному випадку, якби Олександр був за кермом і вчинив ДТП – це одна історія, одна відповідальність. Якщо він не був за кермом, але, як зазначається на відео, пробував якось "вирішити" питання з можливим наданням неправомірної вигоди для правоохоронців – це інша відповідальність", – сказав він.

На запитання, чи голосуватиме він за виключення Трухіна з фракції, Мазурашу відповів:

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"Очевидно, що треба буде ще собі дізнаватися деталі. Хоча, як зараз ця історія виглядає – я б напевно голосував за виключення його з фракції".

При цьому нардеп не став коментувати інформацію про гроші, які Трухін нібито пропонував поліції за "вирішення питання".

"З приводу цих грошей – не знаю, звідки, що яка їхня природа. Він, напевно, краще знає", – сказав "слуга народу".

Трухіна вигнали з партії "Слуга народу"

Нардепа Олександра Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого.

"Це означає припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", – йдеться у заяві Шуляк.

На "слугу народу" завели справу

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції народним депутатом Олександром Трухіним хабаря правоохоронцям .

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про пропозицію надання народним депутатам неправомірної вигоди посадовцю правоохоронного органу.

Досудове розслідування доручено проводити детективи Національного антикорупційного бюро України.

Що було на скандальному відео з Трухіним

Видання Українська правда оприлюднило відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

Чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом машини, що потрапила в ДТП.

Що відомо про ДТП