У Раді прибрали останню перешкоду до закону про олігархів

Тепер закон піде на підпис спікеру ВР, а далі – на підпис президенту

Рада відхилила 12 постанов про скасування закону про олігархів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді відхилили постанови про скасування голосування за законопроєкт №5599 про олігархів. Всього було 12 таких постанов. Жодне з них не отримало необхідних 226 голосів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Нардепи від опозиції наполягали, що прийняття закону має бути скасовано, оскільки він був прийнятий, на їхню думку, з порушеннями регламенту, а сам документ лише імітує боротьбу з олігархами і наділяє РНБО неконституційними повноваженнями щодо формування реєстру олігархів.

Тепер законопроєкт може бути підписаний спікером Ради, а потім піде на підпис президенту. Дмитро Разумков наполягає, що підписувати документ може тільки він, оскільки був спікером на момент його прийняття. Голова парламенту Руслан Стефанчук впевнений, що підписувати законопроєкт повинен діючий спікер.

Що не так з деолігархізацією

По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.

На наступний день після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський в деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.