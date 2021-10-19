В Раде убрали последнее препятствие к закону про олигархов

Теперь закон пойдет на подпись спикеру ВР, а далее – на подпись президенту

Рада отклонила 12 постановлений об отмене закона об олигархах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде отклонили постановления об отмене голосования за законопроект №5599 об олигархах. Всего было 12 таких постановлений. Ни одно из них не получило необходимых 226 голосов.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Нардепы от оппозиции настаивали, что принятие закона должно быть отменено, поскольку он был принят, по их мнению, с нарушениями регламента, а сам документ только имитирует борьбу с олигархами и наделяет СНБО неконституционными полномочиями по формированию реестра олигархов.

Теперь законопроект может быть подписан спикером Рады, а потом пойдет на подпись президенту. Дмитрий Разумков настаивает, что подписывать документ может только он, поскольку был спикером на момент его принятия. Глава парламента Руслан Стефанчук уверен, что подписывать законопроект должен действующий спикер.

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