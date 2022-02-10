Українська делегація прилетіла до Берліна: Єрмак озвучив програму візиту

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прилетів із українською делегацією до Берліна. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату".
Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.
"Час використовуємо максимально продуктивно. Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко сьогодні проведе зустрічі з Віцеканцлером, Міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, Міністром фінансів Крістіаном Лінднером, Міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
На зустрічах обговорять:
- фінансову взаємодію та підтримку;
- реалізацію проєктів двостороннього економічного співробітництва;
- розвиток транспортного потенціалу обох країн.
Крім того, у рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.
"Ми розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна – не сама, і ми жорстко відстоюватимемо власні інтереси", – сказав Єрмак.
"Нормандські переговори" на рівні радників
- 26 січня відбулася зустріч радників лідерів "нормандського формату". Востаннє саміт лідерів "нормандського формату" проходив у Єлисейському палаці 2019 рку та став першою зустріччю з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.
- За підсумками зустрічі "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризькк комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
- Вже за кілька годин після зустрічі Росія звинуватила Україну у зриві перемир'я.
- Також читайте у нашому матеріалі, чи вирішить "Нормандська четвірка" у Берліні питання Мінських угод.