Украинская делегация прилетела в Берлин: Ермак озвучил программу визита

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Глава Офиса президента Андрей Ермак прилетел с украинской делегацией в Берлин. В скором времени начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров "нормандского формата".

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

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"Время используем максимально продуктивно. Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко сегодня проведет встречи с Вице-канцлером, Министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, Министром финансов Кристианом Линднером, Министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса", – говорится в сообщении.

На встречах обсудят:

финансовое взаимодействие и поддержку;

реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества;

развитие транспортного потенциала обеих стран.

Кроме того, в рамках диалога с немецким бизнесом планируют обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сферах развития "зеленой" энергетики и водной логистики, транспорта и торговли.

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"Мы рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина – не сама, и мы будем жестко отстаивать собственные интересы", – сказал Ермак.

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