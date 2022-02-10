Украинская делегация прилетела в Берлин: Ермак озвучил программу визита

Глава Офиса президента Андрей Ермак прилетел с украинской делегацией в Берлин. В скором времени начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров "нормандского формата".
Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.
"Время используем максимально продуктивно. Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко сегодня проведет встречи с Вице-канцлером, Министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, Министром финансов Кристианом Линднером, Министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса", – говорится в сообщении.
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На встречах обсудят:
- финансовое взаимодействие и поддержку;
- реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества;
- развитие транспортного потенциала обеих стран.
Кроме того, в рамках диалога с немецким бизнесом планируют обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сферах развития "зеленой" энергетики и водной логистики, транспорта и торговли.
"Мы рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина – не сама, и мы будем жестко отстаивать собственные интересы", – сказал Ермак.
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