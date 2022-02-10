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Дипломатичний глухий кут: чи вирішить "Нормандська четвірка" у Берліні питання Мінських угод

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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10 лютого, 05:35
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Деякі дипломати застерігають: виконання домовленостей після Берліна може загрожувати наслідками
Дипломати та експерти поділилися прогнозами щодо майбутньої зустрічі у "нормандському форматі" / Колаж "Сьогодні"
Дипломати та експерти поділилися прогнозами щодо майбутньої зустрічі у "нормандському форматі" / Колаж "Сьогодні"

Вже у четвер, 10 лютого, у Берліні відбудеться чергова зустріч радників лідерів країн "Нормандської четвірки". До цього за столом переговорів представники України, Росії, Німеччини та Франції збиралися два тижні тому у Парижі.

Напередодні сторонам вдалося досягти деяких домовленостей, але невирішеним залишилося питання щодо Мінських угод. Тому переговорники взяли паузу, щоб окреслити позиції і вже на повторній зустрічі дійти спільного знаменника.

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Сайт "Сьогодні" зібрав різні думки щодо розвитку подій "нормандської зустрічі". Які загрози можуть чекати на Мінські угоди і що потрібно робити Україні?

Камінь спотикання

Переговори у Франції дали надію, що процес врегулювання ситуації на Донбасі зрушить з мертвої точки. У підсумковому комюніке представники четвірки закріпили одну з головних тез: Росія та Україна готові усунути розбіжності у трактуванні Мінських угод.

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Тепер від нас чекають відповіді з двох ключових питань: чи будуть прямі переговори з самопроголошеними Л/ДНР і чи погодимося ми на пропозицію псевдореспублік про "дорожню карту" врегулювання на Донбасі. Нагадаємо, що раніше офіційний Київ сказав на це тверде "ні".

Експерт із політичних питань Українського інституту майбутнього Ігор Попов в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав, що кроки, які воюючі країни зробили назустріч одна одній, — однозначно позитивний сигнал. Він також наголосив, що ні російська, ні українська сторона добровільно не вийде з "мінського процесу". Бо цю сторону і зроблять винною.

"Повністю виконати Мінські угоди, як вони були написані 7 років тому, – це одразу внутрішній вибух в Україні, тому що опонентів дуже багато. Відмовитися – це загроза військової ескалації. І тому поки що шукають компроміс", – пояснив Попов.

Попов вважає, що відмовитися від Мінських угод – це загроза військової ескалації / Фото: Facebook
Попов вважає, що відмовитися від Мінських угод – це загроза військової ескалації / Фото: Facebook

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Росія продовжує шантаж

Політолог Андрій Золотарьов у студії телеканалу "Україна 24" запевнив, що Україні не можна так просто здаватися. Згода на невигідні умови призведе до незворотних наслідків:

"РФ не відчепиться від України. Вона стоятиме на виконанні Мінських угод до коми, шантажуючи Захід загрозою війни. Росія розраховує, що Захід змусить Київ до виконання Мінських угод. У результаті ми отримаємо гібридну державу, значну частину якої Росія політично та економічно контролюватиме". "З усіма витікаючими наслідками. Державність України буде хисткою, а конфлікт нікуди не зникне. Він просто буде відкладений і згодом він спалахне з новою силою, з куди трагічнішими наслідками", – резюмував Золотарьов.

Золотарьов каже, що РФ продовжуватиме шантаж Заходу / Фото: Facebook
Золотарьов каже, що РФ продовжуватиме шантаж Заходу / Фото: Facebook

Народні депутати проти "Мінська"

Свою думку публічно висловили і парламентарі. У розмові з ведучими "Україна 24" народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив:

"Зараз робляться умови для тиску на Україну, в тому числі для виконання будь-яких політичних поступок у бік РФ. І я впевнений, що ці поступки стосуються подальшого виконання Мінських угод. Сподіваємося, що ми не виконуватимемо "Мінськ" на російських умовах".

Роман Костенко не погоджується виконувати угоди на невигідних для України умовах / Фото: пресслужба "Голосу"
Роман Костенко не погоджується виконувати угоди на невигідних для України умовах / Фото: пресслужба "Голосу"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала пост у соцмережах, у якому також застерігає від виконання Мінських домовленостей.

"Спроба протягнути "Мінськ" буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання поганих угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх реалізувати", – написала Тимошенко.

Юлія Тимошенко проти виконання Мінських угод / Фото: Facebook
Юлія Тимошенко проти виконання Мінських угод / Фото: Facebook

Єдиний крок до миру

Проте Офіс глави держави радикальних заяв не робив. Судячи з висловлюваньпрезидента Франції Емманюеля Макрона після спілкування з главами РФ та України, до "Мінська" готові обидві сторони конфлікту.

"Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від Вас (Владимира Зеленського. — Ред.), що Ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, що сьогодні це єдиний шлях, який дозволить іти до сталого миру", – сказав Макрон.

Критику таких висловлювань озвучив ексклюзивно для "Україна 24" колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін. Нібито Макрон заробляє політичні бали.

"Реальні переговори зараз відбуваються між США та Росією. Відповідно Макрон їздив до Москви і до Києва тому, що хоче презентувати це як перемогу на президентських виборах у Франції, які відбудуться за кілька місяців. Але головна скрипка сьогодні у Байдена. Саме з американцями ми повинні побудувати спільну стратегію", – заявив дипломат.

Клімкін додав, що Путін сам убив Мінські угоди шляхом паспортизації населення та "ковтання" економіки на Донбасі. А Україні потрібна принципово нова стратегія.

Клімкін переконує, що Україні потрібна нова стратегія врегулювання ситуації на Донбасі / Фото: dialog.ua
Клімкін переконує, що Україні потрібна нова стратегія врегулювання ситуації на Донбасі / Фото: dialog.ua

Про те, що така стратегія вже може бути підготовлена, припустив колишній дипломат, глава Міністерства закордонних справ України (2010-2012) Костянтин Грищенко:

"Я не думаю, що якби не було якогось розуміння, в якому напрямку можна очікувати прогресу, могла б бути така зустріч. Якісь контури того, що може бути предметом можливої домовленості, я думаю, обговорювалися. Тому у мене стриманий оптимізм, що за результатами зустрічі в Берліні буде предмет для продовження переговорів", – сказав він у коментарі "Сьогодні".

Грищенко сподівається, що країни вже окреслили попередні домовленості / Фото: Апостроф
Грищенко сподівається, що країни вже окреслили попередні домовленості / Фото: Апостроф

Україні нічого нав'язати не зможуть

Погоджуватися на невигідні умови Україна не буде так само, як і зазнавати тиску. Подібну думку спробував донести журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:

"Макрон приїхав з думками, а не з пропозиціями. Ми знаходимося в тій фазі, коли сторони, спілкуючись одна з одною, намагаються зрозуміти межі допустимих компромісів та кроків, які потрібно зробити, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Варіант такий, що хтось приїхав і починає нам щось нав'язувати, такої розмови в принципі не буде.

Кулеба запевняє, що варіант нав'язування для України не передбачено / Фото: Апостроф
Кулеба запевняє, що варіант нав'язування для України не передбачено / Фото: Апостроф

Нагадаємо, що зустріч "Нормандської четвірки" могла бути зірвана через раптову хворобу глави Офісу президента Андрія Єрмака. Але чиновник за кілька днів оголосив про своє швидке одужання.

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