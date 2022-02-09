Радники голів "Нормандської четвірки" зберуться в Німеччині: про що говоритимуть

Озвучено нові подробиці зустрічі

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У столиці Німеччини Берліні 10 лютого відбудеться черговий раунд переговорів щодо Донбасу у "нормандському форматі" на рівні радників із зовнішньополітичних питань України, Німеччини, Франції та Росії.

Подробиці повідомив речник федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує Укрінформ.

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"Можу підтвердити зустріч політичних радників "нормандського формату" 10.02. у Берліні", – сказав Бюхнер.

За його словами, ця зустріч є продовженням переговорів 26 січня у Парижі, які стали першою зустріччю за довгий час. Бюхнер зазначив, що Україна та Росія продовжують вважати Мінські угоди основою для подальших переговорів.

"Всі учасники підтвердили готовність докладати зусиль щодо зменшення нинішніх розбіжностей у поглядах для подальшого просування. Про це, зокрема, йтиметься під час завтрашніх переговорів", – повідомив речник німецького уряду.

Як підкреслив Бюхнер, Німеччина разом із Францією робить особливий внесок у досягнення деескалації напруженості і навколо України. Він назвав гуманітарну ситуацію на Донбасі "пригнічуючою" і зазначив, що уряд ФРН вітає всі кроки, які ведуть "в правильному напрямку".

"Нормандські переговори" продовжуються на рівні радників