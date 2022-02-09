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Радники голів "Нормандської четвірки" зберуться в Німеччині: про що говоритимуть

Павло Заяць Павло Заяць
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9 лютого, 15:44
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Озвучено нові подробиці зустрічі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці Німеччини Берліні 10 лютого відбудеться черговий раунд переговорів щодо Донбасу у "нормандському форматі" на рівні радників із зовнішньополітичних питань України, Німеччини, Франції та Росії.

Подробиці повідомив речник федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує Укрінформ.

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"Можу підтвердити зустріч політичних радників "нормандського формату" 10.02. у Берліні", – сказав Бюхнер.

За його словами, ця зустріч є продовженням переговорів 26 січня у Парижі, які стали першою зустріччю за довгий час. Бюхнер зазначив, що Україна та Росія продовжують вважати Мінські угоди основою для подальших переговорів.

"Всі учасники підтвердили готовність докладати зусиль щодо зменшення нинішніх розбіжностей у поглядах для подальшого просування. Про це, зокрема, йтиметься під час завтрашніх переговорів", – повідомив речник німецького уряду.

Як підкреслив Бюхнер, Німеччина разом із Францією робить особливий внесок у досягнення деескалації напруженості і навколо України. Він назвав гуманітарну ситуацію на Донбасі "пригнічуючою" і зазначив, що уряд ФРН вітає всі кроки, які ведуть "в правильному напрямку".

"Нормандські переговори" продовжуються на рівні радників

  • 26 січня відбулася зустріч радників лідерів "нормандського формату".
  • Востаннє саміт лідерів "нормандського формату" проходив у Єлисейському палаці 2019 року та став першою зустріччю з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.
  • За підсумками зустрічі "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризьке комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
  • Вже за кілька годин після зустрічі Росія звинуватила Україну у зриві перемир'я. Представник РФ заявив, що Україна нібито відмовляється від узгодження важливих питань.
  • У свою чергу заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.

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