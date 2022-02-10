Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив?

Чи міг глава Офісу президента так швидко вилікуватися від коронавірусу, не порушуючи правила МОЗ?

Андрій Єрмак ризикував пропустити важливі переговори "нормандського формату" / Колаж "Сьогодні"

3 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак приголомшив новиною про те, що отримав позитивний тест на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Все б нічого, але новина про хворобу спіткала праву руку президента дуже невчасно – якраз напередодні важливих міжнародних зустрічей, серед яких і обнадійливі переговори "Нормандської четвірки" в Берліні.

Буквально за кілька днів Єрмак порадував своїх підписників швидким одужанням. Як таке можливо? Розбирався сайт "Сьогодні".

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Ризик зірвати важливі переговори

За останні кілька тижнів керівництво країни прийняло кількох іноземних гостей. Під час аудієнцій поряд із президентом України Володимиром Зеленським завжди був глава його Офісу.

Про те, що він "коронований", Єрмак дізнався просто перед приїздом п'яти глав МЗС країн Євросоюзу та довгоочікуваною зустріччю політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки". За планом вона має відбутися 10 лютого у Берліні. Напередодні дипломатичні делегації зустрічалися у Парижі і навіть досягли низки домовленостей. Але розійшлися на тому, що країнам потрібно опрацювати свої пропозиції для пошуку консенсусу сторін і після цього знову зібратися для другого раунду обговорень.

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Оскільки Андрій Єрмак є однією з ключових постатей у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі – йому критично важливо бути присутнім під час повторного діалогу. Адже чергова зустріч може дати поштовх до очної розмови Зеленського та Путіна у "нормандському форматі".

За три дні став на ноги

На щастя, за круглий стіл представника України таки пустять. Вже у неділю політик повідомив про негативний результат ПЛР:

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"Три дні інтенсивної терапії, і це з огляду на те, що я прищепився. Закликаю всіх вакцинуватися. Це дуже корисно. Всі плани на цей тиждень у силі. Багато роботи, але ще більше енергії. Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!".

Пости Андрія Єрмака з різницею у три дні / Скріншот

Примітно, що приблизно в один період з ним коронавірус підхопив і президент Туреччини Реджеп Ердоган, який напередодні якраз був із візитом у Києві. Але йому не пощастило так швидко подолати хворобу. Принаймні про швидке одужання не повідомлялося. Проте відомо, що Ердоган підчепив саме штам "Омікрон".

Чудеса зцілення пояснює медик

Сімейний лікар Руслан Добровольський у коментарі "Сьогодні" сказав, що подолати "корону" в такий короткий термін можливо, але є умова:

"Якщо він переніс захворювання тиждень або два тому і вже наприкінці наявності збудника в мазку з горла або з носа виявили залишки цього вірусу, а через три дні їх не стало, такий варіант можливий. Але якщо це був початок інфекції і через три доби він з нуля вилікувався, то у мене є сумніви", – пояснив лікар.

Руслан Добровольський: "Такий варіант можливий" / Фото: vz.kiev.ua

МОЗ змінило вимоги до самоізоляції

У Міністерстві охорони здоров'я кажуть про те, що термін самоізоляції скоротився вдвічі:

Якщо раніше хворий повинен був перебувати на лікуванні не менше 10 днів від дати появи симптомів або від дати отримання позитивного тесту, то тепер цей термін скоротився до 5 днів. Якщо у пацієнта немає симптомів, то ПЛР-тест не потрібний і самоізоляцію можна завершувати на 6-й день. Якщо ж залишилися наслідки хвороби, наприклад, головний біль або втрата смаку, то після 5-денного терміну можна зробити ПЛР-тест".

МОЗ видав нові правила для тих, хто сидить на самоізоляції / Фото: the-village

Новий вірус – нові правила

У разі Єрмака гострих симптомів захворювання не було, а тест підтвердив, що його здоров'ю та здоров'ю оточення вже нічого не загрожує. Тому, що одужання сталося так швидко, можливо ще одне пояснення. Вчені з'ясували, що новий штам "Омікрон" має менший період інкубації. У середньому, за даними досліджень, він становить три дні. Саме стільки й знадобилося главі ОП для відновлення.