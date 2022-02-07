Єрмак зробив новий COVID-тест – що він показав

Політик вилікувався від коронавірусу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак здав тес на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, тест негативний, і сьогодні вже зібрався на роботу.

"Три дні реанімації, і це з урахуванням того, що я прищепився. Закликаю всіх вакцинуватися. Це дуже корисно. Усі плани на цей тиждень у силі. Багато роботи, але ще більше енергії. Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!" – написав він.

Як відомо, глава ОП Андрій Єрмак захворів повторно на коронавірус. Перед зустріччю з президентом Туреччини Володимир Зеленський зробив тест на коронавірус – результат був негативний. Крім того, раніше ми писали, що президент Туреччини Реджеп Ердоган після візиту до України захворів на коронавірус.

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"Перед міжнародними переговорами їхні учасники – як з одного, так і з іншого боку – роблять тести на COVID. Відповідно, Володимир Зеленський тестувався вчора і на зустріч з Ердоганом йшов уже з негативним результатом", – сказав речник глави держави Сергій Никифоров.

Зазначимо, що для встановлення діагнозу COVID-19 достатньо і результату експрес-тесту на антиген. Проте йдеться лише про ті випадки, коли людина вже має симптоми вірусного захворювання або коронавірусу.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Єрмак заявив, що у нього коронавірус. Через кілька днів стало відомо, що він та президент Володимир Зеленський потрапили до лікарні. Лікувались вони у Феофанії. Головлікар навіть розповідав, скільки там коштує доба лікування.

Ситуація із захворюваністю

У Києві лише станом на ранок 7 лютого зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу за добу. А кияни зіштовхнулися із новою проблемою – звільняються молоді лікарі й немає вільних місць для підписання нових декларацій.