Ермак сделал новый COVID-тест – что он показал

Политик вылечился от коронавируса

Андрей Ермак получил отрицательный тест / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Офиса президента Андрей Ермак сдал тес на коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, тест отрицательный и сегодня уже собрался на работу.

"Три дня реанимации, и это с учётом того, что я привился. Призываю всех вакцинироваться. Это очень полезно. Все планы на эту неделю в силе. Много работы, но еще больше энергии. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!", – написал он.

Как известно, глава ОП Андрей Ермак заболел повторно коронавирусом. Перед встречей с президентом Турции Владимир Зеленский сдавал тест на коронавирус – результат был отрицательный Кроме того, ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган после визита в Украину заболел коронавирусом.

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"Перед международными переговорами их участники как с одной, так и с другой стороны делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский тестировался вчера и на встречу с Эрдоганом шел уже с отрицательным результатом", – сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Отметим, что для постановки диагноза COVID-19 достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет только о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

Напомним, в ноябре 2020 года Ермак заявил, что у него коронавирус. Спустя пару дней стало известно, что он и президент Владимир Зеленский попали в больницу. Лечились они в Феофании. Главврач даже рассказывал, сколько там стоят сутки лечения.

Ситуация с заболеваемостью

В Киеве только по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 2266 новых случаев коронавируса за сутки. А киевляне столкнулись с новой проблемой – увольняются молодые врачи и нет свободных мест для подписания новых деклараций.