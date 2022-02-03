Дуже невчасно! Єрмак захворів на COVID-19 перед важливою зустріччю щодо Донбасу

У 2020 році Андрій Єрмак вже хворів на коронавірус

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе і пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", – написав він.

10 лютого відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки". Єрмак якраз входить до складу української делегації.

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Нагадаємо, у листопаді 2020 року Єрмак заявив, що у нього коронавірус. Через кілька днів стало відомо, що він та президент Володимир Зеленський потрапили до лікарні. Лікувались вони у Феофанії. Головлікар навіть розповідав, скільки там коштує доба лікування.

Зустріч радників

26 січня відбулася зустріч радників лідерів "нормандського формату". Після зустрічі голова Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу заявив про нове комюніке.

Востаннє саміт проходив у Єлисейському палаці у 2019 році та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.

За підсумками зустрічі "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризьке комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Вже за пару годин після зустрічі Росія звинуватила Україну у зриві перемир'я. Представник РФ заявив, що Україна нібито відмовляється від узгодження важливих питань.

Своєю чергою заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.

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