Дуже невчасно! Єрмак захворів на COVID-19 перед важливою зустріччю щодо Донбасу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе і пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", – написав він.
10 лютого відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки". Єрмак якраз входить до складу української делегації.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Єрмак заявив, що у нього коронавірус. Через кілька днів стало відомо, що він та президент Володимир Зеленський потрапили до лікарні. Лікувались вони у Феофанії. Головлікар навіть розповідав, скільки там коштує доба лікування.
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Зустріч радників
- 26 січня відбулася зустріч радників лідерів "нормандського формату". Після зустрічі голова Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу заявив про нове комюніке.
- Востаннє саміт проходив у Єлисейському палаці у 2019 році та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.
- За підсумками зустрічі "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризьке комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
- Вже за пару годин після зустрічі Росія звинуватила Україну у зриві перемир'я. Представник РФ заявив, що Україна нібито відмовляється від узгодження важливих питань.
- Своєю чергою заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.
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