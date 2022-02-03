Очень невовремя! Ермак заболел COVID-19 перед важной встречей по Донбассу

В 2020 году Андрей Ермак уже болел коронавирусом

Глава ОП Андрей Ермак / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги", – написал он.

10 февраля, состоится встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Ермак как раз входит в состав украинской делегации.

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