Україна просить у Польщі зброю: ексклюзивні подробиці від посла

Андрій Дещиця запевнив, що польське суспільство підтримує Україну

Україна домовляється з Польщею про постачання боєприпасів та оборонного озброєння на випадок російської агресії

Подробиці розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Реклама

"Насправді, ми ведемо переговори та консультації з польською стороною вже приблизно тиждень, і йдеться про надання Україні боєприпасів та оборонного озброєння. Поки що тривають перемовини між певними відомствами про те, що зараз Україні потрібно", – сказав він.

Дещиця зазначив, що поки невідома конкретна дата передачі цього озброєння та боєприпасів, "але запевнення наших польських партнерів у цьому є".

Рада безпеки Польщі обговорить допомогу Україні

Дипломат також розповів, що "українське питання" буде на порядку денному засідання ради національної безпеки Польщі.

"Відбулися телефонні консультації президента Польщі з президентом США, і польська сторона вважає, що треба провести раду національної безпеки, тому що ситуація серйозна та вимагає обговорення на такому рівні. Це засідання буде таємним, закритим для преси, але основна тема переговорів – підтримка забезпечення стабільності у регіоні, а також забезпечення безпеки Польщі", – повідомив він.

Посол розповів, що 27 січня в Сеймі було прийнято заяву на підтримку України та звернення до інших парламентів країн ЄС та НАТО, щоб вони також висловили підтримку Україні.

Реклама

"Це показує консолідованість польського суспільства в підтримці України. Але працювати є над чим, тому що нам потрібно буде вирішувати тактичні питання у разі військової агресії Росії. І тоді буде зрозуміло, на яку допомогу нам розраховувати і як ця допомога передаватиметься Україні", – сказав Дещиця.

Російська загроза для України

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км. – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

Є думка, що російські війська можуть розпочати атаку з боку Білорусі. Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже масово прибувають до Білорусі. Зокрема Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність

Реклама

Тому Україна також почала перекидання військ до північного кордону для захисту від можливої загрози, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.