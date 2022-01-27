Підтримаймо Україну всім необхідним – реакція Польщі на загрозу РФ

Польща, на відміну багатьох країн Заходу, не планує евакуацію дипломатів з України

Уряд Польщі проводить консультації щодо постачання зброї до України на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа виданню Interia.pl .

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На запитання, чи надасть Польща зброю Україні, заступник міністра відповів: "Ми проводимо консультації з цього приводу. Триває російська психологічна та дипломатична операція. Я не хочу розкривати все, бо не все є справою безпеки України".

Оцепа запевнив, що Польща "не утримується від допомоги".

"Ми готові підтримати Україну у всьому, що потрібно", – сказав він.

Чиновник повідомив, що Польща поки що не планує евакуацію свого посольства в Києві та консульства у Харкові.

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"Я думаю, що наші співробітники дипломатичних місій одними з останніх залишать Україну", – сказав він.

Оцепа додав, що польський політичний клас та уряд "роками точно розпізнавали наміри росіян".

Польща запевняє Україну у своїй підтримці

Голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Павел Солох повідомив, що питання надання допомоги Україні було предметом переговорів президентів Польщі та України під час зустрічі 20-21 січня.

"З цих переговорів був однозначний сигнал про підтримку євроатлантичних устремлінь України. У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в рамках так званої коаліції, що прагнуть до НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори з цієї теми", – зазначив Солох.

Голова BBN запевнив, що Польща вже багато років є рішучим прихильником України.

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"Ми допомагаємо політично, двосторонньо, як частина Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу", – сказав він.

Загроза повномасштабної війни з РФ

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення до України будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км. – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

Є думка, що російські війська можуть розпочати атаку з боку Білорусі. Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже масово прибувають до Білорусі. В тому числі Росія перекинула до Білорусі винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність

Тому Україна також почала перекидання військ до північного кордону для захисту від можливої загрози, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.