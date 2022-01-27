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Поддержим Украину всем необходимым – реакция Польши на угрозу РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 января, 16:18
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Польша, в отличие от многих стран Запада, не планирует эвакуацию дипломатов из Украины

Правительство Польши проводит консультации относительно поставок оружия в Украину на фоне угрозы нового вторжения России.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа изданию Interia.pl.

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На вопрос, предоставит ли Польша оружие Украине, замминистра ответил: "Мы проводим консультации по этому поводу. Идет российская психологическая и дипломатическая операция. Я не хочу раскрывать все, потому что не все служит делу безопасности Украины".

Оцепа заверил, что Польша "не воздерживается от помощи".

"Мы готовы поддержать Украину во всем, что необходимо", – сказал он.

Чиновник сообщил, что Польша пока не планирует эвакуацию своего посольства в Киеве и консульства в Харькове.

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"Я думаю, что наши сотрудники дипломатических миссий одними из последних покинут Украину", – сказал он.

Оцепа добавил, что польский политический класс и правительство "годами точно распознавали намерения россиян".

Польша заверяет Украину в своей поддержке

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох сообщил, что вопрос оказания помощи Украине был предметом переговоров президентов Польши и Украины во время встречи 20-21 января.

"Из этих переговоров последовал однозначный сигнал о поддержке евроатлантических устремлений Украины. В случае российского вторжения мы готовы на другие шаги помощи в рамках так называемой коалиции стремящихся в НАТО. Украинцы нуждаются в вооружении, и мы ведем переговоры по этой теме", – отметил Солох.

Глава BBN заверил, что Польша уже много лет является решительным сторонником Украины.

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"Мы помогаем политически, двусторонне, как часть Североатлантического альянса и Европейского Союза", – сказал он.

Угроза полномасштабной войны с РФ

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

Есть мнение, что российские войска могут начать атаку со стороны Беларуси. Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже массово прибывают в Беларусь. В том числе Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность.

Поэтому Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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