Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Україна не давала жодних письмових відповідей "ЛДНР" – Гармаш

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 19:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Домовленостей про письмову форму таких реакції Києва немає і не було, наголосив представник ТКГ
Сергій Гармаш. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Гармаш. Фото: колаж "Сьогодні"

Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що українська делегація на засіданні політичної робочої підгрупи не надавала письмових відповідей на запропоновані документи окупаційної адміністрації так званих республік "ЛНР" та "ДНР".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

"Лист Никанорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі (радників лідерів – Ред.) "Нормандської четвірки" в Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої) суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявилося правдою. Ось тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали в ньому бажане за дійсне. Сьогодні відбулося засідання політичної робочої групи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала" , – йдеться у повідомленні.

Гармаш заявив, що українська делегація в ТКГ готова обговорювати всі пропозиції, які є у роботі, однак жодних домовленостей з боку України щодо письмової форми реагування немає.

Що відомо?

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що "представники" так званих республік "ДНР" та "ЛНР" Наталія Никонорова та Владислав Дейнього нібито звернулися до спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посла Мікко Кіннунена з листом.

Реклама

У цьому документі вони стверджують, що, за інформацією, отриманою від російської сторони, на зустрічі в Парижі 26 січня 2022 року на рівні політичних радників "Українська сторона під гарантії Німеччини та Франції взяла на себе зобов'язання представити в Контактну групу свою письмову реакцію на всі переговори, що є на столі, щодо всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських угод з метою розпочати з нами предметний і конструктивний діалог щодо їх обговорення. та узгодження" .

Зокрема, представники терористичних утворень "очікують" вже до моменту наступного засідання ТКГ, 9 лютого, отримати відповідь України щодо параметрів майбутнього режиму особливого статусу, зняття економічної блокади з ОРДЛО та звільнення затриманого так званого представника ОРДЛО у Спільному центрі з координації та контролю за припиненням вогню (СЦКК) на Донеччині.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Стамбульський формат": навіщо Ердогану посередництво щодо Донбасу та чи погодиться Путін на переговори у Туреччині Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Повторили під копірку: як Зеленський презентував "український айфон" Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

246 527

захворіло за тиждень в Україні

+20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти