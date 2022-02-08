Украина не давала никаких письменных ответов "ЛДНР" – Гармаш

Договоренности о письменной форме реакций Киева нет и не было, подчеркнул представитель ТКГ

Сергей Гармаш . Фото: коллаж "Сегодня"

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что украинская делегация на заседании политической рабочей подгруппы не предоставляла письменных ответов на предложенные документы оккупационной администрации так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Письмо Никаноровой и Дейнего в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи (советников лидеров – Ред.) "Нормандской четверки" в Париже, взяла на себя обязательство письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта и переговоров) оказалось правдой. Вот только насчет обязательств Киева, московские марионетки выдали в нем желаемое за действительное. Сегодня состоялось заседание политической рабочей группы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала", – говорится в сообщении.

Гармаш заявил, что украинская делегация в ТКГ готова обсуждать все предложения, которые находятся в работе, однако никаких договоренностей со стороны Украины о письменной форме реагирования нет.

Что известно?

Ранее СМИ распространили информацию о том, что "представители" так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего якобы обратились к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ послу Микко Киннунена с письмом.

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В этом документе они утверждают, что, по информации, полученной ими от российской стороны, на встрече в Париже 26 января 2022 года на уровне политических советников "украинская сторона под гарантии Германии и Франции взяла на себя обязательство представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями с целью начать с нами предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

В частности, представители террористических образований "ожидают" уже к моменту следующего заседания ТКГ, 9 февраля, получить ответ Украины по параметрам будущего режима особого статуса, снятию экономической блокады с ОРДЛО и освобождению задержанного так называемого представителя ОРДЛО в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) на Донбассе.

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