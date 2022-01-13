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Україна не готується до війни з РФ – Данілов

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 січня, 12:46
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За словами секретаря РНБО, у накопиченні російських військ на кордоні з Україною немає нічого непередбачуваного
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що зараз не ведеться підготовка до початку агресивних військових дій з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

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"У разі потреби у нас є чітко виписані всі ці процедури. Відповідно, ми пройшли всі необхідні підготовчі етапи. На сьогоднішній день прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає", – сказав Данілов.

При цьому він заявив, що суспільству повідомлять, якщо розпочнеться термінова підготовка.

"Якщо це буде завтра, ми обов'язково будемо з цього питання спілкуватися з суспільством. Дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які ми маємо реагувати", – додав секретар РНБО.

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За його словами, у скупченні російських військ на кордоні з Україною немає нічого непередбачуваного.

Окремо засідання РНБО не збиралося, щоб розглянути можливе вторгнення Росії на територію України, проте щотижня відбувається нарада, де підбивають підсумки тижня та аналізують всю інформацію.

Данілов розповів, що збираються представники розвідки, військові, служби безпеки та ще певні структури для обговорення ситуації. У цій групі працює близько 18 людей.

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Також щодня про ситуацію повідомляють президенту Володимиру Зеленському.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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