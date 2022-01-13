Украина не готовится к войне с РФ – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на данный момент не ведется подготовка к началу агрессивных военных действий со стороны России.
Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"В случае необходимости у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет", – сказал Данилов.
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При этом он заявил, что обществу сообщат, если начнется срочная подготовка.
"Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", – добавил секретарь СНБО.
По его словам, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.
Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.
Данилов рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работают около 18 человек.
Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- Также Российская Федерация перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, так как российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных.
- Кроме того, СМИ узнали о неожиданной проблеме для войск Путина.
- Также политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией. По его мнению, вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев.