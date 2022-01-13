Украина не готовится к войне с РФ – Данилов

По словам секретаря СНБО, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на данный момент не ведется подготовка к началу агрессивных военных действий со стороны России.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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"В случае необходимости у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет", – сказал Данилов.

При этом он заявил, что обществу сообщат, если начнется срочная подготовка.

"Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", – добавил секретарь СНБО.

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По его словам, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.

Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.

Данилов рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работают около 18 человек.

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Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

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