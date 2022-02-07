Україна може надати особливий статус Донбасу: Блінкен назвав умову

Держсекретар США наголосив на відсутності виконання зобов'язань із боку Росії

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Україна може бути готовою до надання особливого статусу Донбасу, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Але це можливо лише у випадку, якщо буде узгоджено необхідну послідовність реалізації Мінських угод.

"В Мінські угоди йдеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед" , – сказав Блінкен на брифінгу після зустрічі із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

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Водночас, загальна картина за домовленостями зводиться до того, що всі сторони повинні просуватися за більшістю своїх зобов'язань, чого не видно з боку Росії, зазначив держсекретар США.

"Якщо Росія серйозно ставиться до виконання Мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля" , – додав він.

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Питання особливого статусу

Росія вимагає надання Донбасу особливого статусу з правом вето, яке б дозволило регіону блокувати стратегічні рішення України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про неможливість особливого статусу Донбасу з таким правом. "Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Отже ніякого особливого статусу, як представляє Росія, жодного права вето не буде" — сказав Кулеба.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак раніше заявив, що зустріч лідерів "Нормандської четвірки" можлива лише у тому випадку , якщо буде погоджено правовий статус Донбасу.

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Російська сторона вважає, що українська влада має обговорити надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".

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