Прибрати війська з трьох країн: нова вимога НАТО до Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив низку заяв на брифінгу з нагоди передачі Росії відповіді на її пропозиції щодо гарантій безпеки
Зокрема, він заявив, що Росії слід відкликати свої війська від трьох країн.
"Росія має утримуватися від агресивних дій. Росія також має відкликати свої війська від України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн" – сказав Столтенберг.
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Також генсек НАТО зазначив, що Альянс не прагне конфронтації, але не відмовиться від принципу "відкритих дверей".
Крім того, НАТО пропонує Росії встановити пряму лінію зв'язку та максимально використовувати контакти з військової лінії, щоб уникнути інцидентів, а також відновити місії в Москві та Брюсселі.
Столтенберг повідомив, що НАТО підвищує боєздатність своїх сил. Передові сили реагування складаються з 5000 військовослужбовців, які можуть бути розгорнуті протягом кількох днів. Крім того, присутність Альянсу у регіонах Балтійського та Чорного морів посилюється.
"Ми ще раз закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію. НАТО твердо переконане, що напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", – наголосив генсек НАТО.
LIVE: NATO's Secretary-General Jens Stoltenberg speaks amid escalating Ukraine-Russia tensions https://t.co/L2uI0wyr4R- PresserWatch (@PresserWatch) January 26, 2022
Відповідь на вимоги Росії
26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Також він привіз аналогічний документ від НАТО.
У США заявили, що зміст цієї відповіді не буде розголошено через те, що в дипломатії має залишатися місце для конфіденційних розмов. Вашингтон розраховує, що Москва утримається від цього кроку.
Росія раніше висунула низку вимог до США та НАТО. Зокрема, вона вимагає відмовитись від розширення НАТО і в жодному разі не приймати туди Україну. Крім того, Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
Загроза російської агресії
- Росія розмістила поблизу кордонів України понад 100-тисячний військовий контингент. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ .
- За даними ГУР Міноборони України, російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ, щоб потім звинуватити у цьому Україну
- Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, відповідальна за переговори про Україну та НАТО на переговорах із Росією, заявила, що Росія може напасти на Україну в середині лютого.
- Британські ЗМІ опублікували новий план можливого вторгнення військ Росії до України, який передбачає наступ на Київ із території РФ та Білорусі. За їхніми даними, може бути завдано обмеженого удару протягом найближчих десяти днів.
- Президент РФ Володимир Путін побоюється, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин.