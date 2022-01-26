Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Влада Події

Прибрати війська з трьох країн: нова вимога НАТО до Росії

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 20:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Єнс Столтенберг закликав Росію негайно зняти напруженість
Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від агресії. Колаж "Сьогодні"
Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від агресії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив низку заяв на брифінгу з нагоди передачі Росії відповіді на її пропозиції щодо гарантій безпеки

Зокрема, він заявив, що Росії слід відкликати свої війська від трьох країн.

Реклама

"Росія має утримуватися від агресивних дій. Росія також має відкликати свої війська від України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн" – сказав Столтенберг.

Також генсек НАТО зазначив, що Альянс не прагне конфронтації, але не відмовиться від принципу "відкритих дверей".

Крім того, НАТО пропонує Росії встановити пряму лінію зв'язку та максимально використовувати контакти з військової лінії, щоб уникнути інцидентів, а також відновити місії в Москві та Брюсселі.

Реклама

Столтенберг повідомив, що НАТО підвищує боєздатність своїх сил. Передові сили реагування складаються з 5000 військовослужбовців, які можуть бути розгорнуті протягом кількох днів. Крім того, присутність Альянсу у регіонах Балтійського та Чорного морів посилюється.

"Ми ще раз закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію. НАТО твердо переконане, що напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", – наголосив генсек НАТО.

Реклама

Відповідь на вимоги Росії

26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Також він привіз аналогічний документ від НАТО.

У США заявили, що зміст цієї відповіді не буде розголошено через те, що в дипломатії має залишатися місце для конфіденційних розмов. Вашингтон розраховує, що Москва утримається від цього кроку.

Росія раніше висунула низку вимог до США та НАТО. Зокрема, вона вимагає відмовитись від розширення НАТО і в жодному разі не приймати туди Україну. Крім того, Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.

Загроза російської агресії

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори з "ЛДНР" – смерть для України". У чому головна небезпека "нормандської зустрічі" Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко День народження президента Зеленського: чим він запам'ятався у світовій історії Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.67

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

132 906

захворіло за тиждень в Україні

+108%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти