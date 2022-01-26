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Убрать войска из трех стран: новое требование НАТО к России

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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26 января, 20:55
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Генсек НАТО призвал Россию немедленно деэскалировать ситуацию
Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от агрессии. Коллаж "Сегодня"
Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от агрессии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал ряд заявлений на брифинге по случаю передачи России ответа на её предложения по гарантиям безопасности

В частности, он заявил, что России надлежит отозвать свои войска от трех стран.

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"Россия должна воздерживаться от агрессивных действий. Россия также должна отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран", — сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО отметил, что Альянс не стремится к конфронтации, но не откажется от принципа "открытых дверей".

Кроме того, НАТО предлагает России установить прямую линию связи и максимально использовать контакты по военной линии для избегания инцидентов, а также восстановить миссии в Москве и Брюсселе.

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Столтенберг сообщил, что НАТО повышает боеготовность своих сил. Передовые силы реагирования состоят из 5000 военнослужащих, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней. Кроме того, присутствие Альянса в регионах Балтийского и Чёрного морей усиливается.

"Мы еще раз призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию. НАТО твердо убежден, что напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии", — подчеркнул генсек НАТО.

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