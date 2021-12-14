"Вимоги Путіна мають бути відкинуті": Київ звернувся до Заходу з проханням

Україна наполягає на тому, що її суверенітет – це право українців

Путін і Кулеба. Колаж "Сьогодні"

Курс України на членство у НАТО та ЄС не зміниться під зовнішнім тиском РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНІАН.

"Я переконаний, що курс на членство України в ЄС та НАТО, який обрав і підтримав український народ, не зміниться під зовнішнім тиском. Тільки народ України визначатиме майбутнє нашої країни і зараз у контексті "нових-старих" вимог Росії щодо припинення розширення НАТО на схід. Ми розуміємо, що він (Володимир Путін) насамперед говорить про Україну", – сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що на всіх зустрічах Україна йшла на поступки, і навів приклад, що 13 грудня він сказав про це помічниці державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід та міністру закордонних справ Німеччини Анналене Бербок.

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"На всіх зустрічах... я акцентував увагу на тому, що ці домагання, ці вимоги Путіна мають бути категорично та беззастережно відкинуті, бо ніхто крім українського народу та самих цих об'єднань – ЄС та НАТО – не повинен вирішувати долю наших відносин", – наголосив він.

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