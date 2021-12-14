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"Требования Путина должны быть отвергнуты": Киев обратился к Западу с просьбой

14 декабря, 14:22
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Украина настаивает на том, что ее суверенитет – это право украинцев
Путин и Кулеба. Коллаж "Сегодня"
Путин и Кулеба. Коллаж "Сегодня"

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС не изменится под внешним давлением РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

"Я убежден, что курс на членство Украины в ЕС и НАТО, который избрал и поддержал украинский народ, не изменится под внешним давлением. Только народ Украины будет определять будущее нашей страны и сейчас в контексте "новых-старых" требований России по прекращению расширения НАТО на восток. Мы понимаем, что он (Владимир Путин) прежде всего говорит об Украине", – сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что на всех встречах Украина шла на уступки, и привел пример, что 13 декабря он сказал об этом помощнице государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

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а всех встречах... я акцентировал внимание на том, что эти притязания, эти требования Путина должны быть категорически и безоговорочно отвергнуты, потому что никто кроме украинского народа и самих этих объединений – ЕС и НАТО – не должен решать судьбу наших отношений", – отметил он.

Россию беспокоит НАТО

  • Невхождения Украины в западные союзы добивается президент России Владимир Путин. Об этом он четко заявил, например, во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом, которые состоялись 7 декабря.
  • Во время этих же переговоров Вашингтон четко дал понять, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
  • Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

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