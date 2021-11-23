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Тищенко може змістити Кличко у Києві: нардеп дав відповідь

Наталія Магдик Наталія Магдик
23 листопада, 17:55
В закладинки
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Береза вважає, що Кличко замінить Тищенко
Микола Тищенко знову відзначився у залі засідань / Колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко знову відзначився у залі засідань / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-нардеп Борислава Береза заявляв про те, що депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко нібито ймовірний кандидат Банкової на посаду голови КМДА. Водночас Тищенко не підтвердив, але й не спростував цю інформацію. Про це пише Країна .

"Навколо мого імені завжди ходило багато чуток і тут нічого такого дивного немає. Я довгий час працював на телебаченні. Відповім просто. Давайте дочекаємося голосування згідно із законом про столицю і ви всі самі дізнаєтесь", — заявив Тищенко.

Також Тищенко відповів на запитання, чи він готовий до такої посади.

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За його словами, досвіду в нього достатньо.

"Знання у мене є, політичний напрямок я знаю. Ми йдемо разом із президентом, будуємо країну для багатих, сильних, розумних та красивих українців. Для нас головне, щоб в Україні всі жили однаково, всі жили багато", – стверджує нардеп.

Якщо Тищенка призначать головою КМДА це буде цирк гірше, ніж за часів "Ліні Космосу".

Відщепенець

Тищенко, за прикладом свого колеги, позафракційного Дмитра Разумкова , створив у Раді міжфракційне об'єднання "Київ діє" Про це він розповів у кулуарах парламенту .

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Тищенко розповів, що перед тим, як призначати міністра "слуги", ставлять перед ним KPI (ключові показники ефективності). За словами нардепа, ті міністри, які подали у відставку , його не виконали. А ось що таке KPI Тищенко не зміг відповісти.

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