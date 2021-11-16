Об'єднання Разумкова створено, але один із депутатів пішов із "Розумної політики"

Офіційно оголошено створення екс-спікером міжфракційного депутатського об'єднання

Дмитро Разумков закликає депутатів приєднатися до його МФО / Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якого став колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Однак у ту ж мить пішов витік "кадрів" – передумав бути у цьому об'єднанні депутат від "Батьківщини".

Про це повідомляє "Українська Правда" .

Реклама

А ти записався в "Розумну політику"

На своєму телеграмі каналі Дмитро Разумков повідомив, що його міжфракційне об'єднання створено.

"Тепер вже офіційно! Сьогодні в стінах Парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися задля змін у нашій державі. Далі – більше! ", – написав політик.

Реклама

Через нетривалий час віце-спікер Олександр Корнієнко повідомив, що з МФО починають йти депутати.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9 скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика". Головою цього об’єднання обрано депутат України Разумкова Дмитра Олександровича. Разом з тим повідомляю, що Кабаченко Володимир відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до даного МФО", – повідомив Корнієнко.

Нові соратники екс-спікера

У списку "Розумної політики" 21 представник "Слуги народу":

Реклама

Володимир Козак,

Василь Мокан,

Роман Соха,

Неллі Яковлєва,

Оксана Дмитрієва,

Валерій Божик,

Дмитро Микиша,

Артем Дмитрук,

Ольга Саладуха,

Олександр Бакумов,

Олег Воронько,

Ольга Коваль,

Дарія Володіна,

Роман Бабій,

Михайло Новіков,

Аліна Загоруйко,

Костянтин Касай,

Дмитро Гурін,

Михайло Крячко,

Євген Петруняк,

Іван Юнаков.

Також тут позафракційна Людмила Буймістер та депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Створення МФО