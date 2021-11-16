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Об'єднання Разумкова створено, але один із депутатів пішов із "Розумної політики"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 листопада, 20:27
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Офіційно оголошено створення екс-спікером міжфракційного депутатського об'єднання
Дмитро Разумков закликає депутатів приєднатися до його МФО / Колаж "Сьогодні"
Дмитро Разумков закликає депутатів приєднатися до його МФО / Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якого став колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Однак у ту ж мить пішов витік "кадрів" – передумав бути у цьому об'єднанні депутат від "Батьківщини".

Про це повідомляє "Українська Правда" .

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А ти записався в "Розумну політику"

На своєму телеграмі каналі Дмитро Разумков повідомив, що його міжфракційне об'єднання створено.

"Тепер вже офіційно! Сьогодні в стінах Парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися задля змін у нашій державі. Далі – більше! ", – написав політик.

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Через нетривалий час віце-спікер Олександр Корнієнко повідомив, що з МФО починають йти депутати.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9 скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика". Головою цього об’єднання обрано депутат України Разумкова Дмитра Олександровича. Разом з тим повідомляю, що Кабаченко Володимир відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до даного МФО", – повідомив Корнієнко.

Нові соратники екс-спікера

У списку "Розумної політики" 21 представник "Слуги народу":

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  • Володимир Козак,
  • Василь Мокан,
  • Роман Соха,
  • Неллі Яковлєва,
  • Оксана Дмитрієва,
  • Валерій Божик,
  • Дмитро Микиша,
  • Артем Дмитрук,
  • Ольга Саладуха,
  • Олександр Бакумов,
  • Олег Воронько,
  • Ольга Коваль,
  • Дарія Володіна,
  • Роман Бабій,
  • Михайло Новіков,
  • Аліна Загоруйко,
  • Костянтин Касай,
  • Дмитро Гурін,
  • Михайло Крячко,
  • Євген Петруняк,
  • Іван Юнаков.

Також тут позафракційна Людмила Буймістер та депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Створення МФО

  • 1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
  • 15 листопада Разумков заявив про серйозний тиск з боку представників Офісу президента та керівництва фракції "Слуга народу" на його прихильників у Верховній Раді .
  • 12 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати почали виходити з об'єднання Разумкова.

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3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
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