Тищенко может сместить Кличко в Киеве: нардеп дал ответ

Экс-нардеп Борислава Береза заявлял о том, что депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко Тищенко якобы вероятный кандидат Банковой на должность главы КГГА. В это же время Тищенко не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
"Вокруг моего имени всегда ходило много слухов и тут ничего такого удивительного нет. Я долгое время работал на телевидении. Отвечу просто. Давайте дождёмся голосования по закону о столице и вы все сами узнаете", — заявил Тищенко.
Также Тищенко ответил на вопрос, готов ли он к такой должности.
По его словам, опыта у него достаточно.
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"Знания у меня есть, политическое направление я знаю. Мы идём вместе с президентом, строим страну для богатых, сильных, умных и красивых украинцев. Для нас главное, чтобы в Украине все жили одинаково, все жили богато", — утверждает нардеп.
Если Тищенко назначат главой КГГА это будет цирк похлеще, чем во времена "Лени Космоса".
Отщипенец
Тищенко, по примеру своего коллеги, внефракционного Дмитрий Разумкова, создал в Раде межфракционное объединение "Київ діє". Об этом он рассказал в кулуарах парламента.
Тищенко рассказал, что перед тем, как назначать министра "слуги" ставят перед ним KPI (ключевые показатели эффективности). По словам нардепа, те министры, которые подали в отставку, его не выполнили. А вот что такое KPI Тищенко затруднился ответить.