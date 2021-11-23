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Тищенко может сместить Кличко в Киеве: нардеп дал ответ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 ноября, 17:55
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Береза считает, что Кличко заменит Тищенко
Николай Тищенко может стать мэром Киева, но политик это отрицает
Николай Тищенко может стать мэром Киева, но политик это отрицает / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-нардеп Борислава Береза заявлял о том, что депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко Тищенко якобы вероятный кандидат Банковой на должность главы КГГА. В это же время Тищенко не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"Вокруг моего имени всегда ходило много слухов и тут ничего такого удивительного нет. Я долгое время работал на телевидении. Отвечу просто. Давайте дождёмся голосования по закону о столице и вы все сами узнаете", — заявил Тищенко.

Также Тищенко ответил на вопрос, готов ли он к такой должности.

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По его словам, опыта у него достаточно.

"Знания у меня есть, политическое направление я знаю. Мы идём вместе с президентом, строим страну для богатых, сильных, умных и красивых украинцев. Для нас главное, чтобы в Украине все жили одинаково, все жили богато", — утверждает нардеп.

Если Тищенко назначат главой КГГА это будет цирк похлеще, чем во времена "Лени Космоса".

Отщипенец

Тищенко, по примеру своего коллеги, внефракционного Дмитрий Разумкова, создал в Раде межфракционное объединение "Київ діє". Об этом он рассказал в кулуарах парламента.

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Тищенко рассказал, что перед тем, как назначать министра "слуги" ставят перед ним KPI (ключевые показатели эффективности). По словам нардепа, те министры, которые подали в отставку, его не выполнили. А вот что такое KPI Тищенко затруднился ответить.

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