Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Влада Події

То це було вбивство? Рада розслідує смерть Полякова

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 15:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Проєкт постанови зареєструвала депутатка Скороход
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Верховної Ради Анна Скороход (група "За майбутнє") зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства народного депутата Антона Полякова. Про це повідомляють на сайті парламенту.

Проєкт постанови зареєстровано з № 6300. Текст документа наразі не оприлюднено.

Реклама

9 листопада проєкт постанови було передано на розгляд керівництву.

Напередодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що у справі Антона Полякова опитано всіх свідків та переглянуто всі записи з камер. Зокрема, відбулася розмова правоохоронців з народним депутатом із фракції "За майбутнє" Анною Скороход, яку назвали "співмешканкою" покійного.

Реклама

Загроз Полякову не було

У МВС запевнили, що Анна Скороход не заявляла про будь-які підозри, хто міг би вбити народного депутата Антона Полякова.

Після смерті нардепа Анна Скороход знепритомніла у Верховній Раді, їй довелося викликати швидку допомогу.

Що відомо про смерть Полякова

  • Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, зненацька йому стало погано, і він помер – його не змогла відкачати навіть швидка. За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причину смерті нардепа.
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито й посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата знайдено алкоголь та метадон.
  • Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з доброї волі, а от отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Чи чекати на нові звільнення в Кабміні? У "Слузі народу" відповіли Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Рейтинг Разумкова: які шанси ексспікера утримати підтримку до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

151 796

захворіло за тиждень в Україні

0%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти