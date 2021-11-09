То це було вбивство? Рада розслідує смерть Полякова

Депутат Верховної Ради Анна Скороход (група "За майбутнє") зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства народного депутата Антона Полякова. Про це повідомляють на сайті парламенту.
Проєкт постанови зареєстровано з № 6300. Текст документа наразі не оприлюднено.
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9 листопада проєкт постанови було передано на розгляд керівництву.
Напередодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що у справі Антона Полякова опитано всіх свідків та переглянуто всі записи з камер. Зокрема, відбулася розмова правоохоронців з народним депутатом із фракції "За майбутнє" Анною Скороход, яку назвали "співмешканкою" покійного.
Загроз Полякову не було
У МВС запевнили, що Анна Скороход не заявляла про будь-які підозри, хто міг би вбити народного депутата Антона Полякова.
Після смерті нардепа Анна Скороход знепритомніла у Верховній Раді, їй довелося викликати швидку допомогу.
Що відомо про смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, зненацька йому стало погано, і він помер – його не змогла відкачати навіть швидка. За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причину смерті нардепа.
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито й посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата знайдено алкоголь та метадон.
- Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з доброї волі, а от отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.