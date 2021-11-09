Так это было убийство? Рада расследует смерть Полякова

Проект постановления зарегистрировала депутат Скороход

Смерть Полякова должна будет расследовать ВСК . Коллаж Сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (группа "За будущее") зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию убийства народного депутата Антона Полякова. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект постановления зарегистрирован под № 6300. Текст документа пока не обнародован.

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9 ноября проект постановления был передан на рассмотрение руководству.

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что по делу Антона Полякова опрошены все свидетели и отсмотрены все записи с камер. В частности, состоялся разговор правоохранителей с народным депутатом из фракции "За будущее" Анной Скороход, которую назвали "сожительницей" покойного.

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Угроз Полякову не было

В МВД заверили, что Анна Скороход не заявляла о каких-либо подозрениях, кто мог бы убить народного депутата Антона Полякова.

После смерти нардепа Анна Скороход потеряла сознание в Верховной Раде, ей пришлось вызывать скорую помощь.

Что известно о смерти Полякова