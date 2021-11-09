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Так это было убийство? Рада расследует смерть Полякова

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
9 ноября, 15:10
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Проект постановления зарегистрировала депутат Скороход
Смерть Полякова должна будет расследовать ВСК . Коллаж Сегодня
Смерть Полякова должна будет расследовать ВСК . Коллаж Сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (группа "За будущее") зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию убийства народного депутата Антона Полякова. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект постановления зарегистрирован под № 6300. Текст документа пока не обнародован.

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9 ноября проект постановления был передан на рассмотрение руководству.

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что по делу Антона Полякова опрошены все свидетели и отсмотрены все записи с камер. В частности, состоялся разговор правоохранителей с народным депутатом из фракции "За будущее" Анной Скороход, которую назвали "сожительницей" покойного.

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Угроз Полякову не было

В МВД заверили, что Анна Скороход не заявляла о каких-либо подозрениях, кто мог бы убить народного депутата Антона Полякова.

После смерти нардепа Анна Скороход потеряла сознание в Верховной Раде, ей пришлось вызывать скорую помощь.

Что известно о смерти Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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