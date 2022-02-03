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"Зіграли на дурня": Аваков пояснив, як "злили" відео Трухіна з ДТП

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 лютого, 21:41
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Арсен Аваков зазначив, що поліцейський поводився за всіма правилами
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексглава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" прокоментував скандал із ДТП, де брав участь народний депутат Олександр Трухін.

"Поліцейський поводився ідеально весь час... Чітко виконував свою роботу, мав зовсім інші пріоритети, а потім депутат... Йому запропонували хабар – він був зобов'язаний від нього відмовитися і він відмовився. У цього хлопця був мільйон варіантів, як вчинити по-іншому – наприклад, не наздоганяти в лісі втікача-депутата або деякі речі не помітити", – сказав він.

"Всі все розуміють"

За словами Арсена Авакова, поліцейський за правилами вдягнув на себе бодікамеру:

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"Яка там бовталася іноді не дуже гарно, але весь процес був на місці. Насправді там були дві бодікамери, бо я уважно стежив. Одна – на одному поліцейському, інша – на другому".

Закінчилося чергування, він прийшов зі служби, віддав цю бодікамеру черговому, її поставили до спеціального комп'ютера. З нього завантажили це відео – сам поліцейський не має доступу до цього відео, не може редагувати нічого. І це відео знаходиться на моніторингу 30 днів, після чого – комп'ютер не вічний – воно затирається і переходить далі".

Арсен Аваков.
Арсен Аваков. / Фото: Україна 24

Далі, як зазначив ексглава МВС, настав певний момент:

"Всі все розуміють, що підходить момент, коли відео затирається, але досі його ніхто не зажадав, і, мабуть, знімають копію з нього, після чого передають журналістам. Чи відповідає це процедурі поліцейському порядку? Не відповідає. Але чи вони правильно вчинили? Правильно".

"Далі це міра цинізму"

Крім цього, Арсен Аваков зазначив, що кожен сам розбереться, як засудити цю ситуацію.

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"Відповідь від МВС чи Нацполіції – не знаю, від кого – у бік ДБР датована 28 вересня, а аварія сталася 23 серпня, тобто через місяць і 5 днів. І в цій відповіді було написано: "На жаль, дорогі друзі, дуже шкода, але відео не збереглося". Чи було це відео у керівництва міністерства? Переконаний, що так. Чи знало воно про нього? Переконаний, що так. Далі це міра цинізму", – сказав він.

На думку Авакова, приховувати це не можна було:

"Чи можна це приховувати? Не можна – як би не було. Це фундаментально. Значно краще відразу отримати удар і сказати правду, тому що кожен з вас чекає правди в цій ситуації. Далі кожен сам розбереться, як засудити цю ситуацію. А тут" зіграли на дурня".

Скандал із нардепом

"Українська правда" оприлюднила відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, де фігурує народний депутат Олександр Трухін. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

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Нагадаємо, сам Олександр Трухін заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та команда. Трухін додав, що йому щиро шкода, що він опинився в епіцентрі скандалу.

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