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Разумков назвав усіх, хто покривав Трухіна після ДТП

Павло Заяць Павло Заяць
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2 лютого, 18:45
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Список "співучасників злочину" вийшов довгим
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посібниками народного депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандальну ДТП , є міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Державного бюро розслідувань Роман Сухачов та керівництво Офісу президента України.

Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков.

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"У ДТП може потрапити кожен, але народний депутат має посібників – таких як міністр внутрішніх справ, голова ДБР, і, я впевнений, Офіс президента", – підкреслив він.

Разумков висловив упевненість, що "це відео, яке вчора було показано, потрапило на стіл до міністра того ж дня".

"Це заступник голови бюджетного комітету, це навіть не рядовий народний депутат. Це цілий заступник, наближений до Офісу. Повірте мені, про це знав президент, про це знав голова Офісу. Я не вірю, що міністр внутрішніх справ тихо сховав це собі в кишеню". Про це потім знало ДБР", – наголосив він.

За словами ексспікера, "фактично це всі співучасники злочину".

"Президента не можна допитувати, а шкода. Хотілося побачити чесну відповідь, чи бачив він це відео? Кажуть мої компетентні колеги, що президент ще у серпні це відео бачив. Якщо це так, то він брехав і як глава держави, і як людина", – заявив Разумков.

Зеленський заявив, що Трухін має відповісти

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандальне відео з Трухіним.

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"Незважаючи на те, що депутати або будь-які чиновники, будь-яка людина будь-якої професії – всі мають бути рівними перед законом, тому всі повинні нести відповідальність. І всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це. Незважаючи на те, яка це провина чи це серйозне правопорушення", – наголосив він.

Він також зазначив, що депутати мають нести особливу відповідальність:

"Ти – депутат, є прикладом, тому маєш нести особливу відповідальність. Я чекаю саме таку реакцію наших правоохоронців та депутатів партії "Слуга народу".

Заява ДБР

Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Трухіна наразі триває, заявили у Державному бюро розслідувань.

Там також зазначили, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео із особистої камери якого оприлюднили журналісти. Проте працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.

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Що було на скандальному відео з Трухіним

Видання Українська правда оприлюднило відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

Чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом машини, що потрапила в ДТП.

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