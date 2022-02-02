Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Деталі

Вже знайшли "цапа-відбувайла": як МВС і ДБР футболять справу Трухіна після скандалу з хабарем

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 19:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Все вказує на те, що скандальне відео бачили всі: від патрульних – до керівництва МВС
МВС було зацікавлене передати ДБР усі резонансні матеріали щодо ДТП з Трухіним, щоб Бюро несло за них відповідальність. Фото: колаж "Сьогодні"
МВС було зацікавлене передати ДБР усі резонансні матеріали щодо ДТП з Трухіним, щоб Бюро несло за них відповідальність. Фото: колаж "Сьогодні"

Після того, як Українська правда опублікувала скандальне відео, на якому нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін пропонував копу величезний хабар і погрожував йому дзвінком главі МВС Денису Монастирському, правоохоронні відомства, задіяні у розслідуванні резонансної справи, почали виправдовуватися та перекладати відповідальність за тривале та безрезультатне слідство один на одного. Чи знали міністр МВС та директор ДБР про існування цього відео, записаного на нагрудну камеру патрульного, і чому запис не був долучений до матеріалів кримінального провадження?

Що сказали у МВС

У середу, 2 лютого, пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало її до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.

Реклама

"Народний депутат України є спеціальним суб'єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, у яких він може фігурувати як підозрюваний, входять до підслідності Державного бюро розслідувань", – пояснили у відомстві.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"

Також у МВС прокоментували інформацію про бажання Трухіна зателефонувати з місця ДТП до міністра внутрішніх справ.

Реклама

"Наголошуємо, що всі спроби представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитися" з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності", – зазначили у пресслужбі МВС.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський / Фото: Facebook

Що заявили у ДБР

Своєю чергою у ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.

Реклама

"Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам, – заявили у відомстві.

У ДБР заявили, що поліцейський не надав Бюро інформацію, яку повідомив журналістам. Фото: vesti.ua
У ДБР заявили, що поліцейський не надав Бюро інформацію, яку повідомив журналістам. Фото: vesti.ua

Чи знав глава МВС про відеозапис патрульного

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва стверджує, що глава МВС Денис Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП.

"Про це нам повідомили наші джерела. Чи бачили це відео президент Зеленський або глава ДБР Олексій Сухачов – такої інформації я не маю. Але дивує, якщо Монастирський бачив це відео, а поліція передавала справу ДБР, чому вони не додали це відео як докази", – сказала Мусаєва в ефірі телеканалу Україна 24.

На її думку, керівники правоохоронних органів мають понести відповідальність, аж до відставки.

"Олександра Трухіна покривали! Це називається так! – підсумувала Мусаєва.

Севгіль Мусаєва: "Глава МВС Денис Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП". Фото: crimea-news.info
Севгіль Мусаєва: "Глава МВС Денис Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП". Фото: crimea-news.info

Юрист Денис Ярославський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що "ті, хто п'ять місяців дивився це відео, але не публікував – приховували злочин".

"Патрульний поліцейський, коли закінчує зміну, не має коду доступу до камери і не може там нічого стерти. Він здає камеру до чергової частини і все це архівується", – каже Ярославський.

Юрист також додав, що особисто розмовляв з поліцейськими, які виїжджали на місце ДТП.

"Камера справді була здана і це відео бачили. Починаючи від працівників чергової частини і закінчуючи главою Департаменту патрульної поліції. Бо це відео резонансне, із народним депутатом. Його бачили усі. Я впевнений, що його бачило найвище керівництво МВС", – каже Ярославський.

Денис Ярославський: "Це відео бачили всі, зокрема, найвище керівництво МВС"
Денис Ярославський: "Це відео бачили всі, зокрема, найвище керівництво МВС" / Фото: Facebook

Чому ДБР заперечує

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак впевнений, що відео з Трухіним було передано від МВС до ДБР.

"З такими речами вони не грають. МВС навіть було зацікавлене передати ДБР усі резонансні матеріали, щоб Бюро несло за них відповідальність. А зараз у ДБР заявляють, що нічого не отримували. Якщо зізнаються, то буде багато питань, у тому числі про те, як це відео потрапило до ЗМІ", – сказав експерт в ефірі телеканалу "Україна 24".

Іван Ступак: "Якщо у МВС та ГБР зізнаються, що знали про відео, то буде багато запитань"
Іван Ступак: "Якщо у МВС та ГБР зізнаються, що знали про відео, то буде багато запитань" / Фото: Facebook

Хто понесе відповідальність

Ймовірно, "переведення стрілок" між МВС та ДБР закінчиться тим, що крайнім у цьому скандалі може бути і патрульний поліцейський Сергій Петрик, який нібито приховав від слідства важливу інформацію. У Бюро вже сказали, що багато чого поліцейський раніше замовчував.

Патрульний поліцейський Сергій Петрик відмовився від великого хабара, але може опинитися на лаві підсудних. Фото: "Українська правда"
Патрульний поліцейський Сергій Петрик відмовився від великого хабара, але може опинитися на лаві підсудних. Фото: "Українська правда"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що нардепа Олександра Трухіна виключили із партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис із нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року. На записі чутно, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а також обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар 150 тисяч, які нібито лежать у його сумці в машині.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії "Слуга народу" про виключення із політсили Олександра Трухіна. "Виключення народного депутата Олександра Трухіна з партії "Слуга народу" є питанням справедливості", – наголосив глава держави.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Вже знайшли "цапа-відбувайла": як МВС і ДБР футболять справу Трухіна після скандалу з хабарем Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Відмовився від США і змінив ім'я: п'ять фактів, які ви не знали про Бориса Джонсона Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

216 468

захворіло за тиждень в Україні

+63%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти