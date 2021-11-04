"Необмежені повноваження президента": Гончаренко пояснив генсеку Ради Європи ситуацію в Україні

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич нині перебуває в Україні з робочим візитом

Нардеп Олексій Гончаренко підняв декілька питань під час розмови з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич/Колаж: Сьогодні

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко порушив питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це нардеп повідомив на своєму каналі в Telegram.

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Тиск на журналістів

Гончаренко зазначив, що зараз журналісти дедалі частіше заявляють про тиск на свободу слова в Україні.

"Звернувся з проханням тримати цю ситуацію під контролем і допомогти нашій країні уникнути регресу у цій базовій цінності, яку захищає Рада Європи", — наголосив нардеп.

Деолігархізація

Також Гончаренко окремо додав щодо закону про деолігархізацію.

"Він (закон — ред.) був прийнятий без експертного висновку Венеційської комісії, і це велика проблема. Вважаю, що цей закон дає президенту необмежені повноваження, які не передбачені конституцією", — зазначив Олексій Гончаренко.

Моніторинг Білорусі

Нардеп порушив тему створення групи в Раді Європи, яка вестиме постійний моніторинг і займатиметься ситуацією в Білорусі.

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"Ще у вересні ПАРЄ прийняла резолюцію щодо Білорусі, де була включена моя поправка. Я зазначав необхідність створити постійно діючий орган в Раді Європі по ситуації в Білорусі, одним із завдань якої має бути моніторинг ситуації з мігрантами та біженцями", — зазначив Гончаренко.

Крім того, депутат обговорив із генеральним секретарем Ради Європи російську агресію, права людини та українських політв'язнів, які незаконно утримуються у РФ та окупованому Криму.

Контроль за ЗМІ

Офіс президента тисне на громадське телебачення та завдяки закону про олігархів хоче встановити контроль над приватними телеканалами, заявив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Ми бачимо закон про так звану деолігархізацію, а насправді – про узурпацію влади, основна мета якого – взяти під контроль медіа. І тому це дуже все небезпечно, і ми маємо захищати свободу слова всіма доступними засобами", – переконаний політик.

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Він додав, що тиск влади на медіа – це перша ознака авторитарних тоталітарних режимів.

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