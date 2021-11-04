"Неограниченные полномочия президента": Гончаренко объяснил генсеку Совета Европы ситуацию в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сейчас пребывает в Украине с рабочим визитом

Нардеп Алексей Гончаренко поднял несколько вопросов во время разговора с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич/Коллаж: Сегодня

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко поднял вопрос свободы слова в Украине и закона о деолигархизации во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом нардеп сообщил на своем канале в Telegram.

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Давление на журналистов

Гончаренко отметил, что сейчас журналисты все чаще заявляют о давлении на свободу слова в Украине.

"Обратился с просьбой держать эту ситуацию под контролем и помочь нашей стране избежать регресса в этой базовой ценности, которую защищает Совет Европы", — подчеркнул нардеп.

Деолигархизация

Также Гончаренко отдельно добавил относительно закона о деолигархизации.

"Он (закон — ред.) был принят без экспертного заключения Венецианской комиссии, и это большая проблема. Считаю, что этот закон дает президенту неограниченные полномочия, которые не предусмотрены конституцией", — отметил Алексей Гончаренко.

Мониторинг Беларуси

Нардеп поднял тему создания группы в Совете Европы, которая будет вести постоянный мониторинг и заниматься ситуацией в Беларуси.

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"Еще в сентябре ПАСЕ приняла резолюцию по Беларуси, где была включена моя поправка. Я отмечал необходимость создать постоянно действующий орган в Совете Европе по ситуации в Беларуси, одной из задач которого должен быть мониторинг ситуации с мигрантами и беженцами", — отметил Гончаренко.

Кроме того, депутат обсудил с генеральным секретарем Совета Европы российскую агрессию, права человека и украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в РФ и оккупированном Крыму.

Контроль над СМИ

Офис президента давит на общественное телевидение и благодаря закону об олигархах хочет установить контроль над частными телеканалами, заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Мы видим закон о так называемой деолигархизации, а на самом деле – об узурпации власти, основная цель которого – взять под контроль медиа. И поэтому это очень все опасно, и мы должны защищать свободу слова всеми доступными средствами", — убежден политик.

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Он добавил, что давление власти на медиа — это первый признак авторитарных тоталитарных режимов.

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