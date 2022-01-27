США тиснутимуть, але не зараз: чого чекати від розмови Байдена та Зеленського

Політики розповіли, про що говоритимуть два президенти та які будуть наслідки

27 січня відбудеться телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. Що треба обговорити на цих переговорах, розповіли експерти в ефірі телеканалу "Україна 24" .

Ексрадник голови МВС Володимир Мартиненко заявив про важливість того, щоб до України більше дослухалися.

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"Нам дуже важливо, щоб Україна повернулася до суб'єктності. На сьогодні – ми об'єкт. Про нас кажуть, якісь умови готують, санкції, об'єднуються навколо нас. У мене постає питання: де тут Україна? Сьогодні ввечері з Україною говоритимуть, але питання в тому, чи будуть говорити у формі домовленостей та узгодження позицій чи у формі нав'язування готових рішень, які були прийняті у ході переговорів між іншими гравцями, нам дуже важливо, щоб Україна мала не просто право голосу, а щоб з українськими вимогами у світі рахувалися " , – сказав він.

Мартиненко очікує, що якщо Захід застосує обіцяні економічні санкції, Російська Федерація розпадеться на окремі країни.

"Щодо економічних санкцій: вони ще не введені, а вже є величезне падіння російської економіки. Є величезне падіння вартості акцій російських підприємств. (Політолог Ігор Петренко втрутився: за останній місяць найбагатші люди Росії втратили 28 млрд доларів – ред.). ситуація нагнітання, Росія втрачає гроші. Росія розпадеться, і цьому будуть великі передумови за рахунок економічних санкцій, економічного падіння. Ми скоро побачимо, я сподіваюся, якнайшвидше, що падіння російської економіки призведе до того, що ті федеративні одиниці, які створюють РФ, будуть відокремлюватися від офіційної Москви, виходити (зі складу Росії — ред.) і говорити, що ми не маємо нічого спільного з Кремлем, ми окремі і нас не чіпайте. Дуже важливо, що частина цих країн подасть руку дружби саме Україні", – сказав він.

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Своєю чероюу екснардеп Дмитро Добродомов вважає, що йтиметься про вимоги Росії.

"У Росії два ультиматуми. Перший — письмова відмова від розширення НАТО та вступу України. Але Захід не хоче відмовлятися, бо це демократичні цінності, самовизначення, це зрозуміло. Я нагадаю, що наша каденція конституційною більшістю проголосувала, щоб вписати в Конституцію України, що ми прагнемо до НАТО. Тому Україна зараз не може від цього відмовитися, якби і була така думка у владі" , – сказав він.

Мінські угоди також будуть важливою темою, вважає колишній депутат.

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"Другий ключовий момент – виконання Мінських угод на умовах Росії. У мене виникає занепокоєння, що саме зараз Зеленського поставлять на дуже серйозну розтяжку. На такій розтяжці був і Порошенко, коли намагалися втиснути в Конституцію щось про особливий статус... Це питання Знову стане дуже різким, і тут буде дуже складна внутрішньополітична ситуація. На мою думку, велика частина суспільства вважає, що деякі пункти можна виконати, але тільки на користь України, щоб нас зараз не передавили: або війна, або поступки щодо "Мінська. Причому це може нам казати вже не Путін, а Байден", – сказав він.

Нардеп Сергій Рахманін вважає, що розмова двох президентів нічого не вирішить.

"Розмова Байдена з Зеленським нічого не вирішить, нас до чогось схилятимуть, але не зараз. Люфт у два тижні потрібен тільки для того, щоб росіяни та американці, які постійно грали на підвищення ставок, нарешті з'ясували самі для себе, чи здатні вони щось вирішити. Якщо за два тижні вони зрозуміють, що вперлися в стіну, ось тоді хтось із них буде чогось схиляти. А далі все залежить тільки від нас, наскільки ми піддаємося цьому тиску" , – сказав він.

Розмова Байдена та Зеленського

Нагадаємо, 27 січня стало відомо про те, що лідери проведуть телефонні переговори. Пізніше цю інформацію підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

"Розмова буде логічним продовженням тісної співпраці, погодженням дій та підтвердженням підтримки України її надійним партнером. Можна очікувати, що лідери порушать питання мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Втім, перелік тем не вичерпний", - повідомив він.

Нікіфоров підкреслив, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці.

Попередні переговори

2 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. У ході бесіди президент США підтвердив політику нічого не вирішувати щодо України без України. "Сьогодні" розібралися, чого чекати Україні від США у 2022 році після розмови Байдена та Зеленського.

30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову . Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.

Вимоги Росії