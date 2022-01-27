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У Зеленського розповіли, про що поговорять із Байденом

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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27 січня, 17:49
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Прес-секретар президента України окреслив теми майбутніх переговорів двох лідерів
Президент України Володимир Зеленський (фото ліворуч) та президент США Джо Байден
Президент України Володимир Зеленський (фото ліворуч) та президент США Джо Байден / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден проведуть телефонні переговори, у яких порушать низку важливих тем. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник гаранта Сергій Никифоров.

"Шановні колеги! Сьогодні ввечері запланована телефонна розмова Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Розмова буде логічним продовженням тісної співпраці, погодженням дій та підтвердженням підтримки України її надійним партнером. Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичного, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Втім, перелік тим не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці... Про результати ми повідомимо на сайті та соціальних мережах", – написав він.

В Офісі президента наразі не підтвердили переговори.

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Нагадаємо, що сьогодні джерело в ВП розповіло про те, що лідери проведуть телефонні переговори .

Байден обіцяє Росії проблеми

2 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Байденом. Один із ключових меседжів – президент США підтвердив свою політику нічого не вирішувати по Україні без України. "Сьогодні" розібралися, чого чекати Україні від США у 2022 році через особливі стосунки Байдена та Зеленського.

30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову . Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.

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20 грудня 2021 року Володимир Зеленський заявляв, що глава США Джо Байден може посилити переговори у "нормандському форматі" щодо вирішення ситуації на Донбасі, оскільки він "добре розуміє питання України та Росії". Також Зеленський заявляв, що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.

Це вже традиція

Байден обов'язково телефонує Зеленському після переговорів з Путіним – або до російсько-американських переговорів, або відразу після них. Таким чином він дає зрозуміти, що за спиною України нічого без її відома не вирішуватиметься.

До речі, Володимир Зеленський став першим іноземним главою держави у 2022 році, кому публічно зателефонував американський президент Джо Байден, судячи з повідомлень на сайті Білого дому.

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Візит ЦРУ, сенаторів та Блінкена

12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України , де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським Крім того, 16-18 січня в Україні знаходилися американські сенатори .

19 січня за дорученням Байдену в Україну прилетів Ентоні Блінкен , який провів переговори з президентом України та міністром закордонних справ Блінкен розповів, що для його візиту в Україну було три причини .

Після цього американці почали відкликати своїх дипломатів із України, а також їхні сім'ї. Пізніше надійшло повідомлення, що громадян США просять залишити Україну.

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