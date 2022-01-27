У Зеленского рассказали, о чем поговорят с Байденом

В ОП пока что не прокомментировали ситуацию о предстоящих переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский (фото слева) и президент США Джо Байден / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден проведут телефонные переговоры, в которых затронут ряд важных тем. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь гаранта Сергей Никифоров.

"Уважаемые коллеги! Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Разговор будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.. О результатах мы сообщим на сайте и социальных сетях", – написал он.

В Офисе президента пока не подтвердили переговоры.

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Напомним, что сегодня источник в ОП рассказал о том, что лидеры проведут телефонные переговоры.

Байден обещает России проблемы

2 января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Один из ключевых месседжей – президент США подтвердил свою политику ничего не решать по Украине без Украины. "Сегодня" разобрались, чего ждать Украине от США в 2022 году из-за особых отношений Байдена и Зеленского.

30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.

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20 декабря 2021 года Владимир Зеленский заявлял, что глава США Джо Байден может усилить переговоры в "нормандском формате" по решению ситуации на Донбассе, поскольку он "хорошо понимает вопрос Украины и России". Также Зеленский заявлял, что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу.

Это уже традиция

Байден обязательно созванивается с Зеленским после переговоров с Путиным – либо до российско-американских переговоров, либо сразу после них. Таким образом он дает понять, что за спиной Украины ничего без ее ведома решаться не будет.

К слову, Владимир Зеленский стал первым иностранным главой государства в 2022 году, кому публично позвонил американский президент Джо Байден, судя по сообщениям на сайте Белого дома.

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Визит ЦРУ, сенаторов и Блинкена

12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находились американские сенаторы.

19 января по поручения Байдена в Украину прилетел Энтони Блинкен, который провел переговоры с президентом Украины и министром иностранных дел. Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины.

После этого американцы начали отзывать своих дипломатов из Украины, а также их семьи. Позже поступило сообщение, что и граждан США просят покинуть Украину.