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Росія озвучила ультиматум Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 січня, 19:52
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Москва вимагає, щоб Київ виконав Мінські угоди
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Якщо буде виконано умови Мінських угод, то не буде загроз територіальній цілісності України. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко за підсумками переговорів із НАТО у Брюсселі. Він також додав, що НАТО має припинити будь-яке військове сприяння Україні.

Про це повідомляється агентство РБК .

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Вимоги

Грушко заявив, що Росія відведе свою військову техніку від кордонів України лише, якщо НАТО припинить "будь-яке військове сприяння" Києву. Крім того, українська влада має виконати Мінських угод.

"Тут наша позиція є абсолютно зрозумілою: деескалація можлива. Країни НАТО повинні припинити будь-яке сприяння Україні, припинити постачання озброєння, відкликати інспекторів, інструкторів, офіцерів та солдат, що передбачено відповідними положеннями Мінських угод", – сказав Грушко. Він додав, що це можливо, якщо "примусити владу у Києві виконувати Мінські угоди", вважає Грушко.

Він додав, що це можливо, якщо "примусити владу в Києві виконувати Мінські угоди і Росія цього домагатиметься". "Іншого шляху оздоровлення ситуації в регіоні не існує", - сказав дипломат.

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Також Грушко зазначив, що усі їхні дії несуть порятунок від деградації європейської безпеки. "Було викладено системний погляд Російської Федерації на подолання кризового становища на деградацію у сфері європейської безпеки. Власне сьогоднішня зустріч була присвячена аналізу всіх факторів, які впливають на деградацію європейської безпеки", – зазначив замглави МЗС Росії за підсумками зустрічі в Брюсселі.

Дипломат зазначив, що подальше погіршення відносин із НАТО має серйозні ризики.

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