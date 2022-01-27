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США будут давить, но не сейчас: чего ждать от разговора Байдена и Зеленского

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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27 января, 20:06
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Политики рассказали, о чем будут говорить два президента и какие будут последствия
Байден и Зеленский. Фото Reuters/сайт президента Украины. Коллаж "Сегодня"
Байден и Зеленский. Фото Reuters/сайт президента Украины. Коллаж "Сегодня"

27 января состоится телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Что нужно обсудить на этих переговорах, рассказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил о важности того, чтобы к Украине больше прислушивались.

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"Нам очень важно, чтобы Украина вернулась к субъектности. На сегодняшний момент мы объект. Про нас говорят, какие-то условия готовят, санкции, объединяются вокруг нас. У меня возникает вопрос: где тут Украина? Сегодня вечером с Украиной будут говорить, но вопрос в том, будут ли говорить в форме договоренностей и согласования позиций или в форме навязывания готовых решений, которые были приняты в ходе переговоров между другими игроками. Нам очень важно, чтобы Украина имела не просто право голоса, а чтобы с украинскими требованиями в мире считались", — сказал он.

Мартыненко ожидает, что если Запад применит обещанные экономические санкции, Российская Федерация распадется на отдельные страны.

"Относительно экономических санкций: они еще не введены, а уже есть огромное падение российской экономики. Есть огромное падение стоимости акций российских предприятий. (Политолог Игорь Петренко вмешался: за последний месяц самые богатые люди России потеряли 28 млрд долларов — ред.). Пока идет ситуация нагнетания, россия теряет деньги. Россия распадется, и этому будут большие предпосылки как раз за счет экономических санкций, экономического падения. Мы скоро увидим, я надеюсь, как можно скорее, что падение российской экономики приведет к тому, что те федеративные единицы, которые составляют РФ, будут отделяться от официальной Москвы, выходить (из состава России — ред.) и говорить, что мы не имеем ничего общего с Кремлем, мы отдельные и нас не трогайте. Очень важно, что часть этих стран подаст руку дружбы как раз Украине", — сказал он.

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В свою очередь, экс-нардеп Дмитрий Добродомов считает, что речь будет идти о требованиях России.

"У России два ультиматума. Первый — письменный отказ от расширения НАТО и вступления Украины. Но Запад не хочет отказываться, потому что это демократические ценности, самоопределение, это понятно. Я напомню, что наша каденция конституционным большинством проголосовала, чтобы вписать в Конституцию Украины, что мы стремимся в НАТО. Поэтому Украина сейчас не может от этого отказаться, если бы и была такая мысль у власти", — сказал он.

Минские соглашения также будут важной темой, считает бывший депутат.

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"Второй ключевой момент — выполнение Минских соглашений на условиях России. У меня возникает беспокойство, что именно сейчас Зеленского поставят на очень серьезную растяжку. На такой растяжке был и Порошенко, когда пытались втиснуть в Конституцию что-то об особом статусе... Этот вопрос снова станет очень резким, и тут будет очень сложная внутриполитическая ситуация. По моему мнению, большая часть общества считает, что некоторые пункты можно выполнить, но только в пользу Украины. Чтобы нас сейчас не передавили: либо война, либо уступки по "Минску". Причем это может нам говорить уже не Путин, а Байден", — сказал он.

Нардеп Сергей Рахманин считает, что разговор двух президентов ничего не решит.

"Разговор Байдена с Зеленским ничего не решит, нас будут к чему-то склонять, но не сейчас. Люфт в две недели нужен только для того, чтобы россияне и американцы, которые постоянно играли на повышение ставок, наконец выяснили сами для себя, способны ли они что-то решить. Если за две недели они поймут, что уперлись в стену, вот тогда кто-то из них будет нас к чему-то склонять. А далее все зависит только от нас, насколько мы поддаемся этому давлению", — сказал он.

Разговор Байдена и Зеленского

Напомним, 27 января стало известно о том, что лидеры проведут телефонные переговоры. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Разговор будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим", — сообщил он.

Никифоров подчеркнул, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

Предыдущие переговоры

2 января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы президент США подтвердил политику ничего не решать по Украине без Украины. "Сегодня" разобрались, чего ждать Украине от США в 2022 году после разговора Байдена и Зеленского.

30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.

Требования России

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